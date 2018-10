Milan-Genoa | oggi il recupero Formazioni e dove vederla in tv

Milan-Genoa : match visibile sui canali SkySport e online su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, il Milan di Gennaro Gattuso affronterà allo Stadio San Siro di Milano il Genoa allenato da Ivan Juric. Le due squadre si sfideranno nel recupero della prima giornata, match che non venne disputato lo scorso mese di agosto a causa della tragedia del ponte di Genova. I rossoneri arrivano al match odierno dopo aver battuto in casa la Sampdoria 3-2, grazie ai gol messi a segno da Cutrone, Higuain e Suso. I rossoblu, ...

Milan-Genoa : 4-4-2 sì - ma Gattuso potrebbe sorprendere con 3 novità di formazione : Milan, Gennaro Gattuso medita alcuni cambiamenti nell’11 da schierare contro il Genoa: ecco le possibili novità di formazione Il Milan sembra aver ritrovato entusiasmo ed una rotta tattica tutta nuova dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria. Anche contro il Genoa questa sera, Gattuso presenterà dunque il suo 4-4-2 con le due punte a fare da chiosa al gioco creato dalla squadra rossonera. A San Siro stasera potrebbero però ...

Milan-Genoa - probabili formazioni : Higuain dal 1' - out Bonaventura : Milan-Genoa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di recupero di campionato tra Milan e Genoa. Gattuso si affiderà ancora al 4-4-2, un nuova idea tattica che avrebbe convinto totalmente nell’ultima sfida contro la Sampdoria. In difesa Abate prenderà il posto di Calabria, mentre al centro della difesa saranno confermato Musacchio e Romagnoli. Occhio […] L'articolo Milan-Genoa, probabili formazioni: Higuain dal ...

Milan-Genoa - le probabili formazioni e dove vederla in tv : Piatek vs Higuain : dove vederla IN TV - Milan-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite , 202, , sia sul digitale terrestre , 373, , oltre che sul ...

Milan-Genoa oggi - recupero prima giornata Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Domani, mercoledì 31 ottobre alle 20.30, allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il recupero della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Milan e Genoa. L’incontro, come è noto, non si disputò in conseguenza della tragedia del Ponte Morandi a Genova, portando al rinvio del confronto tra rossoneri e rossoblu. Si prospetta un match interessante tra due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di punti. ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : indisponibile Bonaventura : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Genoa a San Siro, recupero della prima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, […] L'articolo Milan-Genoa, i convocati ...

Milan-Genoa - le probabili formazioni : Di nuovo San Siro, di nuovo contro una genovese. Il Milan, dopo la vittoria per 3-2 contro la Sampdoria, torna subito in campo per recuperare il match della 1giornata contro i grifoni, rimandato per ...

