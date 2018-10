Milan-Genoa 2-1 | Romagnoli dolcetto e scherzetto | Grifone gelato allo scadere

Milan-Genoa - Gattuso : “Gara ben giocata ma si poteva fare meglio” : Milan-Genoa, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria sul Genoa ottenuta in extremis: “Penso che dopo l’1-0 non siamo stati bravi abbastanza. Abbiamo commesso errori sulla nostra ripartenza e siamo andati un po’ nel pallone. Per come abbiamo preparato queste due partite, […] L'articolo Milan-Genoa, Gattuso: “Gara ...

Milan-Genoa 2-1 - la cronaca del match : - La cronaca del match - - Foto: Milan-Genoa, le immagini del primo tempo - la ripresa - I tweet di Andrea Schiappapietra dallo stadio Tweets by aschiappapietra

Milan-Genoa : match visibile sui canali SkySport e online su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, il Milan di Gennaro Gattuso affrontera' allo Stadio San Siro di Milano il Genoa allenato da Ivan Juric. Le due squadre si sfideranno nel recupero della prima giornata, match che non venne disputato lo scorso mese di agosto a causa della tragedia del ponte di Genova. I rossoneri arrivano al match odierno dopo aver battuto in casa la Sampdoria [VIDEO] 3-2, grazie ai gol messi a segno da Cutrone, Higuain e Suso. I ...

Milan-Genoa - le pagelle : super Suso - Kouamé è scatenato : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6.5 Quando ha la palla tra i piedi, non dà mai sicurezza alla squadra. Nel finale gran parata su Lazovic. MUSACCHIO 6.5 Cerca di contrastare Piatek. ROMAGNOLI 7 Sfortunato ...

Milan-Genoa 2-1 : Suso - poi Romagnoli fa autogol e gol : Il Milan vince all'ultimo respiro 2-1 sul Genoa, grazie a un gol di Romagnoli al 91' e aggancia la Lazio al quarto posto a quota 18 punti: piena zona Champions Dopo appena 4' Suso porta in vantaggio i ...

Milan-Genoa 2-1 : il tabellino : Milan-Genoa 2-1 , primo tempo 1-0, MARCATORI Suso , M, al 4' p.t.; autogol di Romagnoli , M, all'11', Romagnoli , M, al 46' s.t. MILAN , 3-5-2, G. Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, ...

Milan-Genoa 2-1 - i rossoneri vincono il recupero e salgono al quarto posto : decide Romagnoli allo scadere : Il Milan sale al quarto posto nella classifica della Serie A 2018-2019 grazie alla vittoria maturata in pieno recupero contro il Genoa. I rossoneri si sono imposti a San Siro per 2-1 nel recupero della prima giornata, rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi: i ragazzi di Rino Gattuso hanno ottenuto la quinta vittoria in campionato e hanno così agganciato la Lazio, dimostrando di poter seriamente lottare per un posto nella prossima ...

Highlights Serie A Milan-Genoa 2-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Milan-Genoa 2-1 – Nel recupero della prima giornata, gara rinviata per la tragedia del crollo del Morandi, il Genoa arriva a Milano con la possibilità di un sorpasso da 5° posto, mentre i rossoneri quella di agganciare la zona Champions. Obiettivo tre punti che pare mettersi subito in discesa per gli uomini di Rino Gattuso. […] L'articolo Highlights Serie A Milan-Genoa 2-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Serie A : cronaca match Milan - Genoa 2 - 1 : Questa sera, 31 ottobre 2018, alle 20.30, fischierà il goal d'inizio per il match Genoa - Milan presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Quella che vedremo questa sera costituisce la partita di recupero per la prima giornata di Campionato. Partita poi sospesa a causa del tragico evento che ha colpito Genova con il crollo del Ponte Morandi....Continua a leggere

Serie A - recupero Milan-Genoa 2-1 : 22.28 Il Milan batte 2-1 il Genoa nel recupero della prima giornata e aggancia il 4° posto Champions (insieme alla Lazio) Gara subito in discesa (4') grazie al sinistro vincente di Suso dal limite. Minacciosi anche Cutrone e Kessie, ma gli ospiti non stanno a guardare:Piatek sfiora di poco il bersaglio,Romulo perde l'attimo fuggente. Ripresa.Radu vola su Higuain, al 56' pari Genoa con l'autogol di Romagnoli su tiro Kouamè. Radu ancora super ...

Milan-Genoa 1-1 : risultato e cronaca in diretta live : Milan-Genoa, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Genoa - la difesa rossonera è imbarazzante : i rossoblu ne approfittano e pareggiano i conti [VIDEO] : Bakayoko sbaglia l’appoggio, Rodriguez non controlla e Romagnoli devia in porta il tiro-cross di Kouamé: il Genoa pareggia i conti a San Siro-- Un Milan imbarazzante subisce il pareggio del Genoa, i rossoblu sfruttano una frittata della difesa di casa e rimettono la situazione in equilibrio, grazie ad un autogol di Romagnoli. La responsabilità principale però è di Bakayoko, che perde una palla sanguinosa a centro area che permette a ...