Milan-Genoa 2-1 | i rossoneri vincono il recupero e salgono al quarto posto | decide

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Ilsale alnella classifica della Serie A 2018-2019 grazie alla vittoria maturata in pienocontro il. Isi sono imposti a San Siro per 2-1 neldella prima giornata, rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi: i ragazzi di Rino Gattuso hanno ottenuto la quinta vittoria in campionato e hanno così agganciato la Lazio, dimostrando di poter seriamente lottare per unnella prossima Champions League mentre i rossoblù rimangono all’undicesimoa 14 punti, quattro in meno della compagine meneghina. Ilpassa subito in vantaggio al 4′ grazie a un’invenzione di Suso che dal limite dell’area tira una cannonata a fil di palo. Primo tempo vibrante ma senza altre ghiotte occasioni da gol, all’inizio della ripresa Radu deve inventarsi un miracolo sulla deviazione di Criscito nata da una ...