Milan | Gattuso | ' Ora restiamo al 4° posto Complimenti a Donnarumma'

Milan - Gattuso : "Il quarto posto è il primo step - ma c'è da lavorare" : Torna il sorriso in casa Milan, con i rossoneri che si godono il secondo successo consecutivo che li rilancia in piena corsa per la zona Champions. Il gol allo scadere di Romagnoli decide il recupero ...

Romagnoli scaccia le streghe - il Milan si prende la zona Champions : per Gattuso però c’è tanto da lavorare : Un Milan al limite della decenza batte il Genoa e aggancia la Lazio al quarto posto, solo nel recupero Romagnoli risolve una partita complicatissima Una squadra contratta, con poca personalità e in balia di un avversario tutt’altro che irresistibile. Il Milan vede le streghe ma poi le scaccia nella notte di Halloween, portando a casa tre punti fondamentali che permettono alla formazione di Gattuso di agganciare la zona Champions, ...

Milan-Genoa - le formazioni ufficiali : problema dell’ultim’ora per Gattuso : A causa di un problema muscolare al polpaccio destro occorso nella rifinitura odierna, Biglia verrà sostituito da Bakayoko Tutto pronto allo stadio San Siro per Milan-Genoa, recupero della prima giornata di serie A rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi. I rossoneri vanno caccia di una vittoria che gli permetta di agganciare il quarto posto in classifica, i rossoblu invece sperano in un risultato positivo per riscattare il ...

Milan-Genoa : 4-4-2 sì - ma Gattuso potrebbe sorprendere con 3 novità di formazione : Milan, Gennaro Gattuso medita alcuni cambiamenti nell’11 da schierare contro il Genoa: ecco le possibili novità di formazione Il Milan sembra aver ritrovato entusiasmo ed una rotta tattica tutta nuova dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria. Anche contro il Genoa questa sera, Gattuso presenterà dunque il suo 4-4-2 con le due punte a fare da chiosa al gioco creato dalla squadra rossonera. A San Siro stasera potrebbero però ...

Gattuso oltre i pregiudizi Milan con vista Champions : Ogni battaglia contro pregiudizi condivisi è una battaglia persa. L'ha scritto e sostenuto un giornalista pugliese, Pino Aprile, ma deve averlo pensato anche Rino Gattuso che da sempre, da calciatore, ...

Le partite oggi – In campo il Milan di Gattuso : Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, sono tornati i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia. Ma adesso è il turno del campionato italiano, importanti appuntamenti che riguardano il campionato di Serie B e Serie A. Le partite di oggi Milan-Genoa Salernitana-Livorno Lecce-Crotone SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Milan - Leonardo : 'Gattuso? Solo voci - vogliamo che rimanga qui. Obiettivo Champions - è nel nostro DNA' : ... "Durante la stagione " ha detto ai microfoni di Sky Sport -, specialmente in una squadra che è in costruzione, può succedere di tutto. Penso che va capito anche il momento e la condizione dei ...

Leonardo : 'Milan da Champions. Vogliamo che gattuso rimanga' : MILANO - Il Milan punta al ritorno in Champions League ma sa che 'sarà una stagione sicuramente difficile' . Le ambizioni rossonere sono state riepilogate dal direttore generale dell'area tecnico-...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : indisponibile Bonaventura : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Genoa a San Siro, recupero della prima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, […] L'articolo Milan-Genoa, i convocati ...

