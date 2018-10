Milan | contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso | 2-1 | Romagnoli segna anche a

Milano - manifesti contro Salvini : il ministro con il corpo da topo e colpito da un libro : Così il movimento 'Rete studenti' invita a un corteo contro le politiche del governo il 16 novembre. Le immagini appese fuori dai licei e sulle palizzate dei cantieri

Temporale a Milano - crolla il controsoffitto in un'aula del Politecnico : Il forte Temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Milano ha causato il crollo del soffitto di un'aula del distaccamento del Politecnico in Bovisa. Il controsoffitto, evidentemente già seriamente ...

Milano - i furbetti della ZTL entrano contromano per evitare di pagare il ticket : A Milano gli automobilisti non sempre possono entrare liberamente nel centro città e così alcuni, come documenta " Striscia la Notizia " tra piazza Cinque Giornate e piazza Oberdan, hanno deciso di ...

Parata nera a Milano : Lealtà e Azione contro Sala e Anpi : Il comunicato dei neofascisti dopo il "no" del sindaco al raduno del primo novembre a Campo X: "Delibera liberticida della sinitra tragicomica"

Milano : 31 ottobre in Bicocca incontro su privacy con presidente Authority : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Esperti in materia, insieme al presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, si incontreranno mercoledì prossimo, 31 ottobre, all'università degli studi di Milano-Bicocca in occasione di un incontro sulla privacy. Nell’aula magna

Industria e Commercio di Torino contro il M5S : 'Senza TAV saremo solo la provincia di Milano' : Industria e Commercio torinesi si schierano a favore della Tav. I presidenti di nove associazioni d'impresa , Amma, Ascom, Api, Cna, Collegio Costruttori, Confapi, Confartigianato, Confesercenti, ...

Milano : il 31 ottobre in Bicocca incontro con pilota Frecce Tricolori : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Mercoledì prossimo, 31 ottobre, all'università degli studi di Milano-Bicocca andrà in scena un evento dedicato a una delle eccellenze italiane più famose e ammirate del mondo, la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. All'incontro sarà presente anche il

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

Milano - il sindaco Sala contro la commemorazione fascista al Campo X del Cimitero Maggiore : “Inaccettabile” : La marcia non s’ha da fare. Questa, in sintesi, la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito alla commemorazione organizzata da Arditi d’Italia e Memento per il 1 novembre in ricordo dei caduti della Repubblica sociale italiana sepolti al Cimitero Maggiore, nel capoluogo lombardo. “Ancora una volta gruppi neofascisti propongono una commemorazione al Campo X del Cimitero Maggiore. Un gesto che non possiamo accettare” ha scritto il ...

Pacetti contro Pd Lazio : suggerimenti per sindaco Sala a Milano? : Roma – “Caro Pd Lazio, questa e’ Milano, oggi. Vuoi dire qualcosa al sindaco Sala? Hai suggerimenti? Te lo chiedo perche’ sei stato velocissimo nell’attaccare la sindaca Virginia Raggi. Nelle citta’ a guida Pd se cadono gli alberi e’ solo per colpa del vento. A Roma no, a Roma e’ #TuttaColpaDellaRaggi giusto? Ho perso il conto delle vostre gaffe, sara’ #TuttaColpaDiSala?”. Lo scrive su ...

Milan - furia Gattuso contro il quarto uomo : ecco cosa è successo a San Siro [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso ha trovato modo per contrariarsi nel finale di gara. Il tecnico dei rossoneri, infatti, si è infuriato per l’eccessivo prolungamento del recupero: il direttore di gara Maresca aveva assegnato quattro minuti di recupero, però il match è finito oltre trenta secondi dopo. Per questo motivo, al fischio finale Gattuso ha sbroccato scagliandosi contro il quarto uomo Pasqua, ...

Serie A - Milan-Sampdoria 3-2 : rimonta e controrimonta a San Siro [FOTO] : 1/51 Spada/LaPresse ...

DIRETTA - Serie A : Milan contro Sampdoria - Rossoneri al riscatto contro la miglior difesa : Tempi duri in casa Milan. Aria pesante e paura. Due sconfitte che pesano come un macigno nelle certezze create ad inizio stagione per la squadra di Gennaro Gattuso che se continuasse con questa striscia negativa vedrebbe sempre più a rischio la sua panchina. Dopo il derby perso all'ultimo minuto e la brutta prestazione contro il Betis, il Milan è chiamato ad invertire la rotta e avanzare posizioni in classifica. Per affrontare la Sampdoria oggi ...

