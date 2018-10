Migranti | l’Austria si ritira dal patto Onu | “Migrare a causa di clima e povertà non è un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L’Austria non firmerà ilOnu suidi timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della distinzione tra immigrazione legale e illegale. Il Global Compact sulle migrazioni, che non è legalmente vincolante, dovrà essere approvato formalmente l’11-12 dicembre a Marrakech, ma il cancelliere dell’Ovp Sebastian Kurz e il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, esponente del partito di estrema destra Fpo, hanno spiegato chenon firmerà il documento e non manderà un rappresentante in Marocco. “Ci sono alcuni punti che noi vediamo in modo critico e dove temiamo un pericolo per la nostra sovranità nazionale“, ha spiegato Kurz. “Alcuni dei contenuti (del documento, ndr) sono diametralmente opposti alla nostra posizione”, ha aggiunto Strache commentando che la “migrazione non è e ...