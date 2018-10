Migranti | Corridoi umanitari | arrivati a Roma 82 profughi siriani

romadailynews

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)– “Oggi festeggiamo la festa dell’umanita’, perche’ cerchiamo di restituire speranza”. Con queste parole Paolo Naso, coordinatore programma rifugiati edella Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese protestanti italiane (Fcei) ha accolto l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, di 82dal Libano grazie aipromossi da Comunita’ di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Con questo gruppo di rifugiati, da febbraio 2016, sono 1.400 in Italia, e in totale oltre 2.100 le persone arrivate in Europa – in particolare in Francia, Belgio e Andorra – in modo “legale e sicuro”. “Non siete dei privilegiati” ha detto Naso: “Accogliervi ...