Migranti - Austria non firmerà patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

La prima vittoria di Hitler sull'Austria è un gran romanzo e spiega perfino la crisi dei Migranti : Come si perde la libertà? prima un po' alla volta, una piccola concessione dopo l'altra. E infine tutta assieme, in un ultimo micidiale colpo. Il massimo è convincere il nemico che la libertà sia un fardello troppo pesante da sopportare. Il nemico, convinto, depone il fardello ai piedi dell'invasore, affinché lo possa calpestare. La mossa riuscì a Hitler con gli austriaci. prima umiliò il dittatore cattolico Schuschnigg, poi prese per la gola il ...

Migranti - Conte incontra il cancelliere austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Migranti - VERTICE CONTE-KURZ : “NO ALTRI CASI DICIOTTI”/ Ultime notizie - premier Austria : “si rinforzi Frontex” : MIGRANTI, Conte “Evitare altro caso DICIOTTI”. Ultime notizie, il premier, dopo l'incontro con il cancelliere Kurz, ha aggiunto “Servono maggiori investimenti nel nord Africa”(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Migranti - Conte e l’intesa con l’austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...

Ora sui Migranti Macron la pensa un po' come i sovranisti austriaci : , Afp, Sebastian Kurz Dal canto suo Macron ha insistito sulla necessità di 'portare avanti la politica dei rimpatri per quanti vengono intercettati in situazione irregolare e non hanno le carte in ...

Migranti - linea dura dell'Austria : "Non fare nemmeno partire le navi" : Bisogna 'portare a termine la svolta nella politica migratoria' della Ue, ha aggiunto Kurz. Il cancelliere ha anche richiamato i colleghi europei e le istituzioni di Bruxelles a un maggiore impegno ...

Migranti - Salvini trova alleati in Austria : 'Identificarli a bordo subito dopo i soccorsi' : Sull'emergenza Migranti in Europa, Salvini e Kickl ministro dell'Interno dell'Austria hanno espresso una visione comune e proposte condivise, a partire da quella che si basa sull'identificazione dei naufraghi gia' a bordo delle navi subito dopo i soccorsi in mare. Come previsto, i rappresentanti di due tra i governi più intransigenti in ambito continentale sul tema del controllo delle frontiere hanno confermato la linea della fermezza rispetto a ...

Migranti : Austria propone militari a supporto Frontex : ANSAmed, - VIENNA, 29 AGO - Il presidente di turno Austriaco del Consiglio Difesa Ue, il ministro Mario Kunasek, domani presenterà ai suoi omologhi dei 28, riuniti a Vienna, un documento con cui ...

Il cancelliere austriaco Kurz : 'I Migranti irregolari vanno rimandati a casa' : La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp...