Mi hanno rovinato | parla l' ex modella sfigurata

“Gli integratori mi hanno rovinato” - li usa tutti i giorni e si ritrova col fegato distrutto : La storia di un 50enne che aveva deciso di dare una svolta salutista alla sua vita iniziando a mangiare in modo più sano e a fare regolarmente esercizio fisico ma soprattutto affidandosi a integratori alimentari usati quotidianamente. Dopo pochi mesi ha scoperto di avere un danno epatico gravissimo.Continua a leggere

Malesani - sfogo amaro : "Fatto fuori dal calcio - i social mi hanno rovinato" : Alberto Malesani ha 64 anni ma è ormai fermo da oltre quattro anni, dalla stagione 2013-2014, quando il Sassuolo decise di ingaggiarlo il 29 gennaio 2014 per poi esonerarlo il 3 marzo in favore di Eusebio Di Francesco. Fatali gli furono cinque sconfitte consecutive rimediate contro Verona, Inter, Lazio, Parma e Napoli. Da quel momento in poi l'allenatore veneto non ha più trovato nessun club di Serie A o Serie B disposto a dargli una chance. ...

Malesani : “I social mi hanno rovinato - meritavo un finale di carriera migliore” : Per uno come Alberto Malesani, assetato di calcio, quattro anni senza una panchina sono tanti. Dopo la fugace parentesi nel Sassuolo 2013/2014, l’ex tecnico del Parma non ha più trovato un club che gli desse fiducia. Oggi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si confessa, provando a spiegare i perché di questa sua lunga assenza: “E’ caduta la stima nei miei confronti, qualcuno mi ritiene a fine corsa o ha voluto che la ...

Salvini : “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia! (VIDEO) : Salvini: “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia! L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Junckere Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono ...

Salvini : "Ci hanno rovinato". Juncker : "Spero non debba raccogliere le macerie" : Prosegue il durissimo botta e risposta tra la Commissione europea e il vicepremier italiano e ministro dell'Interno Matteo Salvini . 'L'Europa ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e ...

Salvini : "Moscovici e Juncker hanno rovinato l'Italia" : "L'Europa ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l'Italia. Non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo hanno persone come Moscovici e Juncker che hanno ...

Nicola Panico a Uomini e donne/ Video - la confessione dell'ex di Sara Affi Fella : "Mi hanno rovinato la vita" : Dopo le ultime rivelazioni su Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e donne, Nicola Panico ha deciso di parlare con la redazione del programma per chiarire la sua versione.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Manovra - Salvini : “Non temo giudizio di Bruxelles. Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono – ha proseguito -, noi andiamo ...

Salvini : “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia. Ue ha detto sì a manovre che ci hanno precarizzato” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia“. Attacca sia il presidente della Commissione europea che il commissario europeo per gli Affari economici Matteo Salvini, arrivato al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano ...

Salvini : persone come Juncker e Moscovici hanno rovinato Europa e Italia : ... Jean-Claude Juncker, e il commissario all'Economia Pierre Moscovici, hanno 'rovinato l'Europa e il nostro Paese'. 'Non mi alzo la mattina pensando al giudizio che di me, del governo e dell'Italia, ...

Salvini dice che Moscovici e Juncker hanno rovinato l'Italia : Roma, 5 ott., askanews, - 'L'Europa ha detto sì a manovre che negli ultimi anni hanno impoverito e precarizzato l'Italia'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivato ...

I falsi miti su dieta e metabolismo ci hanno rovinato la vita e la linea - per sempre? - : La dietologia è una scienza vale a dire che si perde o prende peso per una ragione specifica , ops scientifica, e non di certo per magia. Non serve essere un nutrizionista per sbarellare davanti alle boutade alimentari. ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella distrutta da Nicola Panico : 'I suoi genitori mi hanno rovinato. E i soldi...' : Contro Sara Affi Fella ha aperto il fuoco anche l'ex storico, Nicola Panico , uscito allo scoperto dopo che è scoppiato il caso Uomini e donne . E Panico, di fatto, ha smascherato la Affi Fella, già ...

Uomini e Donne - Nicola Panico contro Sara Affi Fella e la sua famiglia : "Mi hanno rovinato la vita" (video) : Nicola Panico, a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del video su WittyTv, ha incontrato, nuovamente, Claudio della redazione di Uomini e Donne (questa volta, mostrando il proprio volto, alle telecamere) raccontando, per la prima volta, in maniera dettagliata, il piano architettato dall'ex tronista e dalla sua famiglia (Qui, il video): Ho subito molte pressioni da parte della sua famiglia e di amici in comune. E' giusto che ...