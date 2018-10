Meteo 1 novembre | la festa di Ognissanti a rischio alluvioni

Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre : Italia nel caos tra maltempo estremo e caldo estivo : Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno ...