Mercedesz Henger come Elettra Lamborghini? Nuovo singolo per la figlia di Eva

Chi è Lucas Peracchi? Da ‘Uomini e Donne’ all’amore con Mercedesz Henger : l’ex tronista nuovo fidanzato della figlia di Eva [GALLERY] : Lucas Peracchi dopo essere stato protagonista sul trono di ‘Uomini e Donne’ ha trovato l’amore in Mercedesz Henger: ecco il nuovo fidanzato della figlia di Eva Muscoloso, pieno di tatuaggi e nuovo fidanzato di Mercedesz Henger. Stiamo parlando di Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ che ha trovato l’amore, non durante, ma dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Instagram ...

Silvia Corrias / L'ex moglie di Lucas Peracchi a Pomeriggio 5 : la replica a Mercedesz ed Eva Henger : Silvia Corrias, L'ex moglie di Lucas Peracchi ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Pronta a dire la sua e a replicare a Mercedesz ed Eva Henger....(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Lucas Peracchi : l’ex moglie attacca Mercedesz Henger dopo Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: l’ex moglie di Lucas Peracchi replica alla Henger Barbara D’Urso è tornata in tv lunedì 3 settembre su Canale 5 con l’undicesima stagione di Pomeriggio 5. Nello spazio dedicato al gossip ha ospitato anche Mercedesz Henger e la madre Eva. La storia d’amore con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne molto discusso per diverse sparate sui social, procede a gonfie vele. L’ex moglie, Silvia ...

Pomeriggio 5 - Mercedesz Henger risponde all’ex moglie di Lucas : anche la d’Urso e la madre intervengono : Pomeriggio 5, Mercedesz Henger si difende dalle accuse dell’ex moglie di Lucas Peracchi: intervengono anche Barbara d’Urso e la madre Eva Di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si è molto parlato recentemente. Il gossip sulla coppia, inoltre, è esploso soprattutto a seguito di alcune frecciatine lanciate sui social a Mercedesz da parte dell‘ex moglie di […] L'articolo Pomeriggio 5, Mercedesz Henger risponde all’ex ...

Ex moglie di Lucas Peracchi vs Eva e Mercedesz Henger - Pomeriggio 5 / Silvia Corrias - la frecciatina sul web : Eva e Mercedes Henger, bersaglio dei recenti attacchi social dell'ex moglie di Lucas Peracchi, saranno al centro della Prima puntata di Pomeriggio 5. Anticipazioni e...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Mercedesz Henger ha rifatto il seno contro il volere della madre Eva : Dallo scorso maggio Mercedesz Henger, figlia dell'attrice hard Eva Henger, si è concessa un regalo, rifacendosi fare il seno passando a una terza abbondante. Se lei è felice come una Pasqua, molto meno lo è sua madre, che avendo fatto la stessa operazione anni fa sa bene che non sempre è foriera di soddisfazione, come dichiarato a Nuovo: Sono sempre stata contraria e avevo paura sia per l’anestesia sia per l’operazione. Avendola fatta ...

Mercedesz Henger seno rifatto : Eva Henger contraria all’operazione : Mercedesz Henger è rifatta: mamma Eva Henger non approva Ormai non è una novità: Mercedesz Henger ha rifatto il seno. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è regalata una terza abbondante lo scorso maggio, riuscendo finalmente ad ottenere il fisico che voleva. Dell’operazione chirurgica non è però contenta mamma Eva Henger che, come raccontato in […] L'articolo Mercedesz Henger seno rifatto: Eva Henger contraria ...