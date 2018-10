Mentana ha detto che il suo giornale online si chiamerà Open e che ha assunto 20

agi

: RT @Agenzia_Italia: Mentana ha detto che il suo giornale online si chiamerà Open - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: Mentana ha detto che il suo giornale online si chiamerà Open - Agenzia_Italia : Mentana ha detto che il suo giornale online si chiamerà Open -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) llonline di Enrico Mentana annunciato lo scorso luglio si chiameràe sarà composto da una redazione di venti praticanti giornalisti assunti a tempo indeterminato. Dovrebbe partire da questo dicembre, "se il diavolo non ci mette la coda", ironizza il direttore di Tg La7 in un post su Facebook Sarà "gratuito, e realizzato da una redazione principalmente composta di Under 30, con venti praticanti giornalisti assunti a tempo indeterminato, scelti tra gli oltre 15mila giovani che si sono candidati dopo i miei post di luglio". La società editrice, prosegue il direttore nel post, sarà una srl a impresa sociale, "di cui sono socio al 99%, senza fini di lucro". "Ne sarò il garante, anche economico: se le entrate pubblicitarie saranno inferiori ai costi, ripianerò personalmente ...