Medio Oriente | presidente Anp Abba riceve ministro Esteri Oman

Medio Oriente : le reazioni alla storica visita in Oman del premier israeliano Netanyahu : "La visita è un passo significativo per attuare la politica che prevede il rafforzamento dei legami con i paesi della regione sfruttando... La missione del capo del governo israeliano nel sultanato è ...

NBA – Ralph Rivera è il nuovo Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente : Ralph Rivera nominato Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente: il rinomato media e sport executive inizierà il suo incarico il prossimo 2 gennaio 2019 La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che Ralph Rivera, un rinomato media e sport executive con più di trent’anni d’esperienza, è stato nominato Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente (NBA EME). Rivera, il cui incarico con l’NBA comincia il 2 Gennaio ...

Medioriente - carabiniere italiano ferito a Hebron : rimasto lievemente ferito in uno scontro a Hebron , mentre era impegnato in un servizio di pattugliamento, insieme ad alcuni agenti delle forze di difesa israeliane. È un carabiniere a servizio della ...

Adozioni in calo in tutto il mondo - ma non in Medio Oriente. Un grande tabù comincia a cadere : di Claudia De Martino* Negli ultimi anni la pratica delle Adozioni risente di una forte battuta d’arresto in tutti i continenti del mondo, registrando un sonoro -72% e crollando da un picco di 42mila nel 2005 alle attuali 12mila annuali. Molti Paesi tradizionalmente “esportatori” di bambini (Congo, Vietnam, Federazione russa, Etiopia) si sono infatti ritirati dai protocolli che regolavano le Adozioni internazionali per ragioni molto ...

Malpensa incrementa i voli per il Medio e l'estremo Oriente : In attesa di festeggiare i vent'anni di attività, l'aeroporto di Malpensa registra l'incremento di voli verso il medio e l'estremo Oriente. E' di lunedì 15 ottobre scorso l'arrivo del primo A350-900 ...

Khashoggi - il legame con Riyad e il ‘nuovo inverno arabo’ : così gli Usa sostengono la nuova stirpe di dittatori in Medio Oriente : Il caso Khashoggi continua a campeggiare nei titoli delle testate internazionali con nuove rivelazioni che lasciano ormai pochi dubbi sul coinvolgimento saudita nella morte dell’editorialista del Washington Post. Ieri, intanto, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato re Salman a Riyad all’indomani della rivelazione da parte di fonti saudite ai media americani secondo la quale il governo locale sarebbe pronto ad ...

Una Vita Anticipazioni : Acacias 38 sbarca in Medio Oriente : Dopo L'Italia, Una Vita conquista il Medio Oriente. Sui canali CBC Egypt, Dubai TV e OSN va in onda un riadattamento della soap

Dal Medio Oriente ad Andreotti - a Pordenone il festival dell'editoria religiosa : Di economia e delle sfide della finanza etica ai tempi del mito della crescita si parlerà con ospiti quali Ugo Biggeri, presidente della Fondazione e Banca Etica, Giorgio Righetti, direttore dell'...

Sinodo - il patriarca Sako : "Svuotare il Medio Oriente dei cristiani è un peccato mortale" : In Brasile 'le vittime sono giovani, i grandi spacciatori sono seminatori di morte, ci sono settori della società e del mondo politico che vogliono la liberazione di alcuni tipi di droga, si promuove ...

Questo assassinio cambierà il destino del Medio Oriente : L'Iran, perché è sciita, e la Turchia, che di fatto in un empito improbabile di passione per i diritti umani, è alla testa delle accuse all'Arabia Saudita,, leader del mondo legato alla Fratellanza ...

MbS - il monarca saudita senza corona cui Trump ha consegnato le chiavi del Medio Oriente : Dai tempi di F.D. Roosevelt, l'Arabia saudita e il tesoro che custodiva sotto le sabbie del deserto e i fondali del suo placido Golfo, erano protetti dagli Stati Uniti. Chiunque minacciasse la ...

Le 'verità nascoste' : dal Medioriente guardando al Mediterraneo - il punto di vista dell'esperto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Trump all attaco di Cina e Canada. 'Sul Medio Oriente una o due soluzioni' : ' L'Iran tornerà da me' 'Non ha importanza quello che i leader del mondo pensano sull'Iran. L' Iran tornerà da me e faremo un grande accordo'. Nel suo intervento a Palazzo di Vetro, Trump, che ha ...

Il Pentagono rimuoverà quattro Patriot dal Medio Oriente : Il Pentagono rimuoverà in ottobre quattro sistemi anti missili Patriot dal Medio Oriente. Il Pentagono rimuoverà in ottobre 4 sistemi anti missili Patriot dal MO : 2 in Kuwait, uno in Giordania e in Bahrain. Così il WSJ citando fonti militari Usa. Gli alleati resteranno con meno strumenti di difesa, proprio mentre la Casa Bianca alza i toni contro le minacce di Teheran,anche se secondo alcuni esperti questi Paesi sono ormai attrezzati ...