Max Biaggi sbarca in Moto3 – Aron Canet pilota del Max Racing Team dal 2019

MotoGp - le rivelazioni di Max Biaggi : “Lorenzo volò in Italia per venire a trovarmi dopo l’incidente. Valentino Rossi? Dico che…” : Presente al Festival dello Sport di Trento, l’ex pilota Italiano ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi Dall’inizio della sua carriera fino al secondo titolo in Superbike, Max Biaggi ha sfruttato il Festival dello Sport di Trento per rispolverare tutti i suoi ricordi. La prima volta di Vallelunga utile a scoprire le due ruote e il pianto di Magny Cours, dove il Corsaro decise di ...

Max Biaggi : "Rossi - Lorenzo e le vittorie più belle" : 'Non avevo mai visto un circuito, non sapevo chi fossero i campioni del Mondo delle varie categorie, non avevo mai avuto una moto prima'. Eppure Max capì che sarebbe stata quella la sua vita. 'Mi ...

MotoGp - disastroso incidente di Lorenzo in Thailandia : Max Biaggi e Scott Redding al fianco di Jorge : Jorge Lorenzo dopo l’incidente sulla pista di Buriram è sostenuto da piloti ed ex piloti: ecco i messaggi di vicinanza al maiorchino Jorge Lorenzo questa mattina è caduto mentre stava disputando le seconde prove libere in vista del Gp di Thailandia. Il maiorchino è imbattuto in un brutto incidente, che potrebbe aver aggravato sulle condizioni del suo piede destro, il cui alluce si è fratturato appena due settimane fa ad Aragon. Prima ...

Max Biaggi - dopo Bianca Atzei arriva ‘lei’. Beccato così : la paparazzata : Max Biaggi, il campione di motociclismo italiano, è un vero e proprio latin lover. Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti moltissimi flirt, soprattutto con modelle e attrici sia italiane che internazionali. Tra i tanti nomi delle sue ex fidanzate, compaiono Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Anna Falchi, Adriana Volpe e Valentina Pace. In anni più recenti ha avuto una lunga relazione con Eleonora Pedron ex Miss Italia 2002. Dalla ...

“Ho rotto il giuramento”. Max Biaggi spiazza tutti così - all’improvviso : Un incidente che ha segnato profondamente la sua vita e quella delle persone che gli stavano intorno, quello capitato a Max Biaggi lo scorso 9 giugno, quando sul circuito di Latina, durante un allenamento, aveva riportato delle fratture multiple, finendo ricoverato in ospedale al San Camillo di Roma dove era rimasto per trenta giorni. Una volta superati quei momenti terribili, il pilota aveva rivelato di aver fatto una promessa solenne al ...

Max Biaggi rompe il giuramento fatto al padre : dopo l'incidente sale di nuovo in moto : Max Biaggi è tornato sulla moto. Si è trovato fianco a fianco con Loris Capirossi al Mugello , così come accaduto in tante stagioni di motomondiale. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista ...