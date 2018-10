La Ue boccia la manovra - Mattarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : ... dell'economia del popolo, ma anche dell'economia della crescita. Per un uomo di sinistra è assurdo aumentare l'indebitamento, perché quando ci si indebita non si hanno i soldi per le politiche ...

La Ue boccia la manovra - Mattarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : Sul fronte dei conti pubblici ieri sono prepotentemente emersi quattro fatti. Primo: per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha bocciato in blocco, richiedendone la riscrittura integrale ...

