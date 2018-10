Mattarella | necessari bilancio in equilibrio e risparmio Diretta video Istat | la

Mattarella : risparmio ed equilibrio di bilancio necessari per l'effettiva sovranità del Paese : «I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all' equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente richiamato dalla ...

Mattarella : necessari bilancio in equilibrio e risparmio Diretta video - Torna sopra il 10% la disoccupazione : Telegramma del presidente della Repubblica in occasione della Giornata del risparmio. Guzzetti, presidente Acri: «Responsabilità del governo non mettere a rischio il risparmio degli italiani»