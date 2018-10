Mattarella | ' I conti in equilibrio sono essenziali'

L'Ue boccia la manovra. Mattarella : «Evitare il disordine dei conti» : Un Paese che ha prima ricevuto una flessibilità senza precedenti, ha poi varato una manovra che contiene uno sforamento senza precedenti e costringe ora la Commissione Ue a fare una mossa...

Sergio Mattarella - manovra : 'Un dovere per tutti i governo tenere i conti in ordine'. E sugli immigrati : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

"Nessuno può sottrarsi all'equilibrio dei conti" : Mattarella all'Assemblea Anci parla anche al governo : "I bilAnci in equilibrio, l'efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato", queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Assemblea dell'Anci in corso a Rimini.Mattarella ha poi proseguito, lAnciando un ...

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

L'Italia - i conti - la manovra e l'incontro Draghi e Mattarella : Preoccupazioni condivise da Mattarella: economia in frenata; fibrillazioni sui mercati; incertezza del quadro politico europeo; fine, entro l'anno, del Quantitative easing, cioè dell'acquisto di ...

[Il ritratto] Il superman dei conti - l'appassionato di tennis e il consigliere di Mattarella. Ecco chi sono i burocrati più potenti : ... e quindi probabilmente anche Francesca Quadri e Glauco Zaccardi dell'ufficio legislativo, anche se l'uomo di punta è senz'altro Garofali, già capo gabinetto al ministero dell'Economia con Padoan, ...

Manovra - Mattarella invoca equilibrio dei conti/ Ultime notizie - Tria al Quirinale “Sarà nostro obiettivo” : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Deficit - Mattarella avverte il governo : “Conti solidi per garantire il futuro” : Una improvvisa secchiata di acqua fredda si rovescia su Lega e sul M5S, nel pieno dei festeggiamenti per l’intesa sulla manovra. È la soglia del Deficit spinta fino al 2,4 per cento – tra le impennate dello spread e il rischio bocciatura della Ue- che fa suonare i campanelli d’allarme di Quirinale e di Bankitalia. E che dall’altra parte, in difesa ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella - conti in "ordine" scritti in Costituzione (30 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Sergio Mattarella chiede il bilancio in "ordine". Tre morti e un ferito per un parcheggio. Terremoto e tsunami in Indonesia. (30 settembre 2018).(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Manovra - il richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...