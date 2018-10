Mattarella | essenziali l' equilibrio dei bilanci e la tutela del risparmio

Mattarella : "Risparmio famiglie va tutelato. Conti in equilibrio essenziali per sovranità Paese" : Lo sviluppo - aggiunge Mattarella - e quindi la creazione e la diffusione di benessere nel Paese, passa attraverso la capacità di iniziative dirette alla crescita dell'economia reale. Sono quindi ...

Mattarella : conti in equilibrio essenziali per sovranità Paese : Roma, 31 ott., askanews, - Il risparmio delle famiglie e l'equilibrio dei conti pubblici sono elementi essenziali per la sovranità del Paese. È il monito del presidente della Repubblica, Sergio ...