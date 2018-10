mATERA | Creatività e cultura in Basilicata

basilicatanews

: CREATIVITÀ E CULTURA IN BASILICATA OLTRE IL 2019, A MATERA IL CLUSTER CHIEDE UN TAVOLO STRATEGICO… - SassiLive : CREATIVITÀ E CULTURA IN BASILICATA OLTRE IL 2019, A MATERA IL CLUSTER CHIEDE UN TAVOLO STRATEGICO… - LigaBrutane90 : RT @SassiLive: “IL BELLO DELL’ITALIA” 2018 A MATERA TRA TEATRO, MUSICA, CINEMA, CREATIVITÀ, SCIENZA E CITTÀ SOLIDALE: INTERVISTA AD ALESSAN… - LigaBrutane90 : RT @fanpageAP: L'intervento ieri di #AlessandroPreziosi a #Matera per #ilbelloditalia, l'evento promosso da @Corriere . -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) ... per far nascere nuove imprese e generare nuovo lavoro, per i nostri giovani e per tanti innovatori e creativi che potrebbero lasciarsi attrarre inda ogni parte del mondo. Il tavolo ...