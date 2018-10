Mat Piscatella | i tradizionali cicli di console sono finiti

eurogamer

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Negli ultimi anni, abbiamo visto tutti i tre grandi produttori di, in particolare Microsoft e Sony, lanciare sempre più spesso le loro macchine da gioco. Con piattaforme leggermente aggiornate come Xbox One X, PS4 Pro e il rumoreggiato Switch 2.0, sembra che ididel passato potrebbero essere. Un analista NPD, in particolare Mat, ci spiega perché.Come riporta Twinfinite, abbiamo appreso che Sony è riuscita a distribuire oltre 86 milioni diPS4 in tutto il mondo dopo che il sistema è stato rilasciato da oltre 5 anni. Si tratta di un'impresa eccezionale e questa imminente stagione natalizia continuerà a confermare il dominio di PS4, soprattutto grazie alla fantastica line-up di titoli.ha risposto a un tweet nel quale gli è stato chiesto perché secondo lui il treno PS4 non ha mai accennato a rallentare nemmeno anni ...