Marotta all' Inter | accordo triennale Rescissione con la Juventus | a dicembre sarà

Juve - risolto il contratto con Marotta : all'ex dg 723 mila euro : Mancava solo l'ultimo ostacolo - la buonuscita concordata con la Juventus - per dare il via libera alla nuova avventura professionale di Beppe Marotta all'Inter. In serata la Juventus ha comunicato la ...

Il calciomercato oggi – Il primo botto di Marotta all’Inter : Il calciomercato oggi – L’Inter è sceso in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti si candida ad essere sempre più protagonista. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esiste già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già messo all’opera. Secondo le ultime indiscrezioni già chiuso il primo colpo di Marotta per il mese di gennaio, si tratta ...

Marotta dopo l'addio alla Juve vicino all'Inter (RUMOURS) : Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Giuseppe Marotta in procinto di annunciare il suo arrivo all'Inter. L'ormai ex amministratore delegato della Juventus ha preannunciato l'addio dopo la vittoria dei bianconeri contro il napoli e questo è stato poi ufficializzato durante l'assemblea degli azionisti di giovedì scorso dal presidente Andrea Agnelli. Il giorno dopo è stato il turno del consiglio di amministrazione del club ...

Marotta non va all'Inter? / Zhang è ufficialmente il Presidente : "Nessun accordo" : Inter, Steven Zhang nuovo Presidente. Ultime notizie, Marotta il primo regalo: l’ex amministratore delegato bianconero è sempre più vicino (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Juventus - Allegri : “Ringrazio Marotta - ha fatto un grande lavoro. Ronaldo riposa? Non lo so…” : Domani la sfida di campionato sul campo dell’Empoli e come di consuetudine sono arrivate le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Allegri. L’allenatore della Juventus ha parlato della partita del Castellani, non sottovalutando l’avversario: “L’Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Juve - Agnelli all'assemblea azionisti : il dopo Marotta - Ronaldo - l'inchiesta di 'Report' : Cristiano Ronaldo "Il fatto che Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte dal mondo, abbia scelto la Juventus è motivo di grandissimo orgoglio". "Ho sempre sostenuto e continuo a sostenere - ha ...

Juve - oggi il primo Cda senza Marotta : Agnelli spiegherà i motivi dell’allontanameto dell’ex Dg : E’ il giorno del Cda della Juventus, il primo del dopo Marotta. La riunione inizierà alle ore 10 presso l’Allianz Stadium. Ordine del Giorno: discutere del nuova composizione del Cda e approvare il bilancio dell’esercizio 2017/18. Non è escluso che, a margine dell’Assemblea odierna, Andrea Agnelli possa spiegare nei dettagli i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di avviare un nuovo corso per la ...

Beppe Marotta - la voce clamorosa dall'Inter : arriva l'ex Juve - la rivoluzione drastica : L'ipotesi di vedere Beppe Marotta nelle vesti di nuovo Ad dell'Inter si fa ogni giorno sempre più concreta. Alla vigilia del derby, era stato l'ex presidente neroazzurro Massimo Moratti a dare una ...

Marotta - il futuro è deciso : a gennaio andrà all’Inter - accordo fatto : Marotta a gennaio andrà all’Inter questo sembra ormai certo. Entro breve il dirigente incontrerà la Juventus per risolvere il suo accordo da direttore generale. Come scritto più volte da CalcioWeb, in queste settimane ci sono stati contatti frequenti con la famiglia Zhang. Tra i proprietari cinesi dell’Inter e Marotta c’è già l’accordo per guidare la società per i prossimi anni e tentare l’assalto ai ...

Marotta si avvicina all’Inter : nuovi contatti con Zhang : nuovi contatti tra Steven Zhang e il dirigente della Juventus, che sarà rimosso dall'incarico di amministratore delegato il prossimo 25 ottobre. L'articolo Marotta si avvicina all’Inter: nuovi contatti con Zhang è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Moratti : 'Triplete Juve? Record fatti per essere battuti. E su Marotta all'Inter...' : A margine dell'evento Festival dello Sport a Trento, l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com . TRIPLETE - 'Se temo che la Juventus possa eguagliarci? ...

Moratti : 'Figc - ho detto no per rispetto. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a RMC Sport che sotterra l'ascia di guerra tra Inter e Juventus. "Il rapporto con Agnelli è sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da ...

Massimo Moratti : “Figc? Agnelli simpatico”/ “Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter” : Massimo Moratti: “Io in Figc? Agnelli simpatico. Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter”. Le ultime notizie e le dichiarazioni dell'ex patron del club nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:51:00 GMT)