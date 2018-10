Marco Mengoni annuncia Atlantico Fest | tre giorni di festa per celebrare l’uscita del

Marco Mengoni - è 'Atlantico' il nuovo album : Roma, 30 ott. , AdnKronos, - Anticipato dai due singoli 'Voglio' e 'Buona vita', si intitola 'Atlantico' il nuovo disco di Marco Mengoni, che conterrà 15 tracce inedite e sarà disponibile dal 30 ...

E' 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni : ... e la sua 'Leave A Light On' ha mantenuto la vetta dell'airplay radiofonico per mesi, #1 su iTunes in 16 Paesi, 1 milione e 800mila copie vendute nel mondo e 140 milioni di streaming su Spotify. Per '...

Annunciato un festival per il nuovo album di Marco Mengoni - Atlantico si fa in 5 e c’è anche Tom Walker (cover e tracklist) : Il nuovo album di Marco Mengoni si fa in 5. Questa la novità su Atlantico, prossima prova di studio dell'artista di Ronciglione che si prepara a tornare sul mercato con un prodotto variegato e che promette un progetto di ampissimo respiro, con 5 cover, contenuti speciali e un festival di presentazione per il nuovo album atteso per il 30 novembre. Ognuna delle 5 versione avrà una cover dedicata e un sottotitolo pensato per ogni versione. Si ...

Marco Mengoni : cinque copertine diverse per “Atlantico” il nuovo album di inediti : Anticipato dai due singoli Voglio e Buona Vita, si intitola Atlantico il nuovo disco di Marco Mengoni, 15 tracce disponibili dal 30 novembre. Da oggi in pre-order e pre-save, oltre alla versione standard questo nuovo lavoro avrà 5 copertine per 5 special edition da collezione. Ognuna avrà un titolo, una copertina e un booklet completamente diversi dalle altre e una bonus track esclusiva. Questi i titoli delle deluxe version: 01/05 Atlantico ...

Marco Mengoni : nella tracklist del nuovo album “Atlantico” ci sono anche due featuring! : Take a look ;) The post Marco Mengoni: nella tracklist del nuovo album “Atlantico” ci sono anche due featuring! appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album - un contenitore di vita grande come un oceano : Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album: è Atlantico il nuovo progetto discografico di inediti del cantante di Ronciglione atteso per il mese di novembre. Atlantico verrà rilasciato il prossimo 30 novembre con Sony Music, anticipato dai singoli Voglio e Buona vita. Dopo l'ascolto dei primi due brani estratti dal disco e dopo l'annuncio delle date del tour italiano nei palazzetti dello sport, Marco Mengoni ha comunicato il titolo del ...

Il prete mostra il disco di Marco Mengoni durante l'omelia : il video diventa virale : Il singolo Voglio di Marco Mengoni è stato un vero successo e addirittura è arrivato fino in Chiesa: un prete, infatti, ha deciso di spiegare l'omelia del giorno mostrando il video del cantante. Ecco ...

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019 : indiscrezioni sugli ospiti - da Bocelli a Fedez e Ferragni : Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019: lo annuncia il settimanale Chi tra le indiscrezioni sugli ospiti in programma per il prossimo Festival della Canzone Italiana, in scena a febbraio. Il nome del cantautore di Ronciglione non è l'unico emerso sulle pagine dei settimanali italiani. Chi annuncia il suo insieme a quello di Eros Ramazzotti, entrambi prossimi alla pubblicazione di un nuovo disco di inediti. Tutti e due i progetti sono in ...

Marco Mengoni raddoppia all’Arena di Verona e a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne e TicketMaster : Marco Mengoni raddoppia all'Arena di Verona e al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Dopo il grande successo in prevendita del tour 2019, l'artista di Romnciglione annuncia due nuovi concerti per la tournée che farà seguito al nuovo disco di inediti atteso a novembre. In pochi giorni sono stati venduti più di 40.000 biglietti e l'Arena di Verona, con il Mediolanum Forum di Assago, ha fatto registrare il tutto esaurito in tempi record. Per ...

Confermati Rovazzi e Baudo alla conduzione di Sanremo Giovani : Marco Mengoni e Ramazzotti possibili ospiti : Rovazzi e Baudo alla conduzione di Sanremo Giovani come da conferma di Sorrisi e canzoni tv. Le indiscrezioni sono ora diventata una realtà, con la strana coppia al timone della sessione della kermesse canora riservata alle nuove proposte che perdono la finale al Teatro Ariston. L'ingaggio è in fase di definizione ma la loro presenza ormai è certa. L'ideatore di Faccio quello che voglio è quindi pronto ad affiancare lo storico conduttore del ...

Sanremo 2019 : Marco Mengoni e Ramazzotti superospiti al Festival? : Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti insieme al Festival di Sanremo? Continuano a trapelare indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Il direttore artistico e conduttore, per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni ha intenzione di calare un poker d’assi di tutto rispetto. Come ha rivelato il settimanale Chi, in edicola mercoledì 24 ottobre, saranno Eros Ramazzotti e Marco Mengoni superospiti di Sanremo. ...

Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - al via la prevendita generale su TicketOne e TicketMaster : prezzi e settori disponibili : Marco Mengoni in tour nel 2019 toccherà alcuni dei principali palazzetti dello sport. Partirà il 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per far tappa a Milano il 1° maggio per un concerto al Mediolanum Forum di Assago e poi a Roma, l'8 maggio, al Palalottomatica. Marco Mengoni sarà a Bari il 13 maggio e a Caserta il 16 per continuare verso Eboli il 18 e Firenze il 21 maggio. All'Arena di Verona arriverà il 24 maggio, prima degli ultimi due ...

Marco Mengoni : fuori ora i videoclip di “Voglio” e “Buona vita” : <3 The post Marco Mengoni: fuori ora i videoclip di “Voglio” e “Buona vita” appeared first on News Mtv Italia.

La doppia anima di Marco Mengoni nei video di Voglio e Buona Vita in attesa del nuovo album : Marco Mengoni nei video di Voglio e Buona Vita ci porta dritti nel mondo del nuovo album atteso per la fine del mese di novembre. Le anteprime delle due clip ufficiali dei singoli sono state lanciate in esclusiva per gli utenti della app ufficiale, che hanno così potuto vedere in anticipo quale fosse la direzione presa dal loro artista preferito. I due video sono stati rilasciati mentre è già partita la corsa per aggiudicarsi uno dei ...