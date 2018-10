Manovra | Mattarella ha firmato | la legge di bilancio approda in Parlamento

Manovra : Mattarella ha firmato il ddl : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il disegno di legge autorizzando così la presentazione della Manovra alle Camere.

Manovra : Mattarella ha firmato il ddl : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il disegno di legge autorizzando così la presentazione della Manovra alle Camere.

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emerdamento durante l’iter parlamantare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra da Mattarella con ok Ragioneria - entro domani la firma : Roma, 31 ott., askanews, - La legge di bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Lo hanno riferito fonti di governo. Il ...

Sergio Mattarella sta valutando la Manovra : Roma, 31 ott., askanews, - La legge di bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Lo hanno riferito fonti di governo. Il ...

Manovra 2019 inviata al Quirinale. Mattarella : 'Tutelare equilibrio conti' | : Il testo - contiene 108 articoli - approderà alla Camera tra il 29 e il 30 novembre. Ieri ultime limature in un vertice con Conte, Tria e i ministri M5S Fraccaro e Toninelli. Richiamo del capo dello ...

Manovra oggi alle Camere. Mattarella : 'Tutelare equilibrio conti' - : Il testo dovrebbe arrivare in Parlamento, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Ieri ultime limature in un vertice con Conte, Tria e gli M5s Fraccaro e Toninelli.Forte richiamo del presidente della ...

Tutelare risparmio privato ed equilibrio conti pubblici. Il richiamo di Mattarella nel giorno della Manovra alle Camere : Sergio Mattarella richiama tutti all'equilibrio dei bilanci pubblici - come richiamato dalla Costituzione - alla tutela del risparmio delle famiglie italiane. Il presidente della Repubblica ha inviato un telegramma in occasione della Giornata Mondiale del risparmio."I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente ...

Tutto nelle mani di Mattarella : ecco perché può non firmare la Manovra e mandare a casa il Governo : ... e sopratTutto in quella per la scelta dei ministri, con la clamorosa bocciatura di Paolo Savona al dicastero dell'economia. E Il mite Sergio, infatti, avrebbe ottime motivazioni per ribadire il ...

La Ue boccia la Manovra - Mattarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : ... dell'economia del popolo, ma anche dell'economia della crescita. Per un uomo di sinistra è assurdo aumentare l'indebitamento, perché quando ci si indebita non si hanno i soldi per le politiche ...

La Ue boccia la Manovra - Mattarella : 'Tutelare i risparmi delle famiglie' : Sul fronte dei conti pubblici ieri sono prepotentemente emersi quattro fatti. Primo: per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha bocciato in blocco, richiedendone la riscrittura integrale ...

La Ue boccia la Manovra - Mattarella : «Tutelare i risparmi delle famiglie» : Sul fronte dei conti pubblici ieri sono prepotentemente emersi quattro fatti. Primo: per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha bocciato in blocco, richiedendone la riscrittura...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la Manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

L'Ue boccia la Manovra. Mattarella : «Evitare il disordine dei conti» : Un Paese che ha prima ricevuto una flessibilità senza precedenti, ha poi varato una manovra che contiene uno sforamento senza precedenti e costringe ora la Commissione Ue a fare una mossa...