Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Nel testo si legge che sarà 'il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati ...

Manovra al Colle - in Aula tra un mese Tagli a Regioni se non riducono vitalizi : La conferma dal premier Conte: la legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria. Il 21 e 22 la discussione nelle commissioni, poi il dibattito in Aula per eventuali emendamenti

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura 'in attesa di valutazione politica'. Testualmente l'...

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : La Manovra di governo approderà nell'Aula della Camera tra il 29 ed il 30 novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute ...

Manovra al Colle - in Aula tra un mese Salta l’incremento al fondo famiglia : La conferma dal premier Conte: la legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria. Il 21 e 22 la discussione nelle commissioni, poi il dibattito in Aula per eventuali emendamenti

Camera - il calendario di novembre : ddl Anticorruzione e dl Sicurezza in Aula prima della Manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...

Manovra al Quirinale - in Aula tra un mese Salta l’incremento al fondo famiglia : La conferma dal premier Conte: la legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria. Il 21 e 22 la discussione nelle commissioni, poi il dibattito in Aula per eventuali emendamenti

Manovra : Fornaro - Tria e Conte vengano in Aula - oggi Italia più isolata : oggi l'Italia non si può permettere uno scontro che rischia di diventare mortale per la nostra economia.

Manovra - la NADEF approda in Aula alla Camera : Nonostante ciò l'Esecutivo ha confermato le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza che sosterranno una Manovra da 36,7 miliardi di euro. E così oggi, 11 ottobre, il testo , concluso ...