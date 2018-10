Manovra | Fornero vs Castelli | “Dite con candore così tante bugie che fate tenerezza”

Pensioni e Manovra 2019 : per Fornero Q100 non saggia - agevolazione per i piloti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 28 ottobre 2018, vedono arrivare un nuovo provvedimento in favore dei piloti e dei lavoratori del comparto aereo, per i quali il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia si riduce di ulteriori due anni arrivando quindi a 7 anni di differenza rispetto ai criteri ordinari. Nel frattempo, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a puntare il dito contro il provvedimento di uscita anticipata ...

Pensioni e Manovra 2019 : per Fornero Q100 non saggia - agevolazione per i piloti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 28 ottobre 2018, vedono arrivare un nuovo provvedimento in favore dei piloti e dei lavoratori del comparto aereo, per i quali il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia si riduce di ulteriori due anni (arrivando quindi a 7 anni di differenza rispetto ai criteri ordinari). Nel frattempo, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a puntare il dito contro il provvedimento di uscita anticipata ...

Manovra - c’è la bozza : ecco le misure Per il reddito di cittadinanza 9 miliardi 7 miliardi per la riforma della Fornero : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

Manovra - Fornero : 'Donne non considerate fonte di crescita' : Pensioni , quota 100 e crescita economica: temi su cui la politica , e gli economisti, continuano a dividersi. Ma anche in materia di occupazione , giovanile e femminile. Elsa Fornero , a Mattino Cinque , spiega che la Manovra economica e in particolare la ...

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

RIFORMA PENSIONI - Manovra E QUOTA 100/ Il programma Damiano per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, MANOVRA 2019 e QUOTA 100. Il tema previdenziale è caldo dopo l’approvazione della Legge di bilancio e anche Cesare Damiano ha le sue proposte per il Pd(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:34:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella Manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Governo approva Manovra : "pace fiscale" e riforma della Fornero : E l'Europa? Il dialogo c'è ed è continuo secondo il ministro dell'Economia Tria."Si è dimostrato che nostro obbiettivo di deficit non è quello concordato con la Commissione ma in ogni caso è un ...

Palazzo Chigi : in Manovra reddito cittadinanza e addio Fornero : Milano, 16 ott., askanews, - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 - ...

Manovra - Salvini : obiettivo finale è azzeramento legge Fornero : Roma, 15 ott., askanews, - 'E' l'inizio di un percorso che vale circa 7 miliardi l'anno prossimo, l'obiettivo finale è azzerare tout court la legge Fornero. Quest'anno diamo una prima sostanziosa ...

Manovra - pensioni d'oro - taglio di un mld in 3 anni in legge Bilancio. Legge Fornero - a febbraio al via 'quota 100' : ..., è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Manovra - Savona : "Reddito cittadinanza e Riforma Fornero attuati con gradualità" : Non solo il reddito di cittadinanza ma anche la Riforma della Legge Fornero verrà attuata con gradualità e io ringrazio la coalizione di cui faccio parte perché questa gradualità è stata accettata ma ...