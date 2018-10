Manovra | fondi tagliati dell’80 per cento alle Regioni che non riducono i vitalizi

Manovra - i fondi a disposizione per le leggi dei parlamentari aumentano di 250 milioni : Il Fondo Parlamento, ovvero i soldini a disposizione delle leggi proposte dai parlamentari, viene incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'...

Manovra - nel decreto anti burocrazia proroga della cigs e blocco dei fondi per i vitalizi alle Regioni che non li aboliscono : Dalla proroga della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga alle misure per eliminare i vitalizi dei consiglieri regionali e rendere “eque” le assicurazioni auto. Sono alcune delle misure contenute nel decreto varato lunedì sera dal consiglio dei ministri, che contiene disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili. Vengono anche ...

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

Condono e tagli : così il governo pensa di trovare i fondi per la Manovra | I dati : Sanatoria sulle mini-cartelle fino a mille euro. Stretta su difesa e armamenti. Banche e assicurazioni, meno sgravi

Fondi per la Manovra - duello Lega-M5S : al Colle vertice con Draghi : Lo scontro è sul tesoretto da 16 miliardi , in piena euforia mercoledì notte erano diventati 20, saltato fuori dal vertice tra i due leader, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, ...

Manovra : Tria - più fondi per investimenti e impegno ad attuarli : 'La caratteristica della legge bilancio e' l'aumento forte dei fondi allocati per investimenti e l'impegno soprattutto ad attuarli'. Lo ha affermato il ministro all'Economia Giovanni Tria, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Asvis. 'Le pubbliche amministrazioni hanno perso capacità tecnica - ha osservato Tria - non abbiamo più il Genio civile, non ...

Giulio Tremonti - Manovra : 'Il problema non sono i mercati ma i grandi fondi sovrani' : Spread, Borse, speculazioni . Si discute di manovra e in studio a Omnibus su La7 parla Giulio Tremonti: 'Questo è un semilavorato, bisogna aspettare dicembre', 'molto dipende da cosa c'è dentro in ...

Manovra - più fondi per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della Manovra che il governo deve approvare entro ...

Manovra - più fondi per il «reddito» e le nuove pensioni : Potrebbe crescere la ?dote? a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l?importo complessivo della Manovra che il governo...