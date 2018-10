Manovra | bozza | 80% tagli a Regioni se non riducono vitalizi

Manovra - bozza : Arriva centrale progettazione - 300 assunzioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - bozza : Arriva Investitalia - cabina regia investimenti a Chigi

Manovra al Quirinale - bozza 108 articoli : 15.40 Il testo della Legge di Bilancio è stato inviato al Quirinale, dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato. E' quanto si apprende da fonti di governo. La nuova bozza della Manovra, che oggi è attesa in Parlamento, contiene in totale 108 articoli, contro i precedenti 115, per 77 pagine. L'approdo in Aula alla Camera tra il 29 ed il 30 novembre, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. Intanto trapela da fonti ...

Manovra Economica : presentata una nuova bozza che andrà mercoledì alle Camere : La Manovra Economica cambia ancora sia nella forma che nei contenuti. Infatti, come evidenzia Il Corriere della Sera la nuova bozza, che dovrebbe essere presentata alle Camere mercoledì 31 ottobre, consta di ben 115 articoli. Si tratta di ben 45 articoli in più rispetto alla prima versione che si componeva di soli 70 articoli. Per di più sembrerebbe, a quanto risulta al quotidiano di Via Solferino, che il testo attuale sia frutto di una lunga ...

Manovra : ecco la nuova bozza dopo le correzioni del governo : dopo un ulteriore vertice a Palazzo Chigi, fonti del M5S e della Lega hanno fatto sapere che il testo è chiuso e che arriverà alle Camere mercoledì. Intanto è al vaglio della Ragioneria e del Mef. La nuova bozza, con data 29 ottobre, è composta da 115 articoli, non più 73, come nella versione precedente.Continua a leggere

Manovra - nella nuova bozza una flat tax al 15% sulle ripetizioni : L'accordo raggiunto in una nuova riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Intanto circola una nuova bozza. Nell'impianto ...

Manovra - bozza : reddito cittadinanza e quota 100 in provvedimenti ad hoc

Manovra - in nuova bozza spuntano 115 articoli

Manovra - bozza : Scuola - autorizzate assunzioni personale Ata da 2019/20

Manovra : nuova bozza - fondo vittime banche da 525 milioni l'anno : Un fondo di ristoro per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie. Lo prevede una nuova bozza della Manovra approvata dal Consiglio dei ministri e non ancora trasmessa alle Camere. Il fondo ha una ...

Manovra - bozza : 5 fasce taglio per contributo pensioni d'oro : Roma, 27 ott., askanews, - Un contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro, cioè per gli assegni superiori a 4.500 euro mensili, 90mila euro lordi l'anno,, a cinque fasce. E' quanto si legge in una ...

La Commissione Ue boccia la Manovra e chiede una nuova bozza in 3 settimane : Strasburgo - La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana. Il collegio dei commissari - riunito nella sede dell'Europarlamento di Strasburgo - ha dato il via libera all'opinione ...

Manovra - Moscovici : "Tre settimane all'Italia per presentare una nuova bozza" : Strasburgo, 23 Ottobre 2018 - 'Il progetto di Bilancio presentato dall'Italia si scosta in modo significativo dagli impegni assunti, ci troviamo di fronte a un caso limite, una deviazione chiara e ...

Cosa c’è nella bozza della Manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere