Manovra | Boccia | superare divergenze | lavorare per la crescita

Manovra - Boccia al governo : lavoriamo insieme per crescita : E' l'appello al governo del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lanciato in occasione di un convegno sull'economia circolare. 'Ultimamente non andiamo molto d'accordo con il governo ma l'...

Boccia duro sulla Manovra : «Non aiuta la crescita e disincentiva il lavoro» : FIRENZE - 'Come pensano di far crescere il Paese? Con la politica delle piste ciclabili?'. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, afferra la penna rossa e dal palco della festa-convegno del quotidiano 'Il Foglio', nel Salone de' Cinquecento in

Manovra - Boccia : Standard and Poor's? Prevedibile - debolezza per crescita : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : la Ue ha ragione a bocciarla - ma ora che succede? : La crescita del PIL si è già fermata nel terzo trimestre del 2018 e la maggior parte dei previsori si aspetta che l'economia italiana si fermi o vada in recessione nei prossimi due trimestri. Inoltre,...

Ua Manovra bis a giugno : l'offerta del governo all'Ue dopo la bocciatura : Azzerato il confine tra manovra di bilancio e manovre politiche, incassato un nuovo giudizio negativo, Di Maio e Salvini fanno a gare a chi alzerà per primo il piede...

L'Ue boccia la Manovra : Salvini e Di Maio ‘si va avanti’ : I vicepremier Salvini e Di Maio nonostante sia arrivato il secco no alla manovra 2019 da parte dell’Unione Europea e nonostante da Bruxelles abbiano chiesto un nuovo documento programmatico di bilancio entro tre settimane non si fermano e non hanno intenzione di fare un dietrofront sulle misure da approvare in legge di bilancio. Anche Conte ha confermato: ‘non esiste un piano B’. Gli onorevoli Salvini e Di Maio rispondono decisi alle ...

Savona : 'Bocciatura? Rimanderemo la Manovra identica a Bruxelles' : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sostiene con fermezza l'atteggiamento del governo sulla manovra e ribadisce: "Non c'è alcun dubbio, l'esecutivo rimanderà la legge di Bilancio tale e ...

Boccia : "Crescita punto debole Manovra" : 19.47 "E' paradossale, il governo dice che è pronto al dialogo, ma poi non modifica niente. Non si capisce quale dialogo pretende di avere con l'Europa". Così il presidente di Confindustria Boccia, secondo il quale "il punto debole della manovra è la crescita", tema su cui il governo "si gioca la sua credibilità". "Prima il governo dimostra che questa crescita c'è -ha concluso Boccia- e meglio è. Certo ci sono dei dubbi".

Manovra - Boccia - Confindustria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Manovra - Boccia : Non si governa dicendo che non ti frega di spread : Roma, 25 ott., askanews, - 'Non si può governare il Paese dicendo che dello spread non te ne frega nulla'. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia al convegno 'Il Digitale per ...

Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra? : Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Francesco Saraceno , macroeconomista dell' OFCE di Parigi e autore di La scienza Inutile. Tutto ciò che non abbiamo voluto ...

Manovra bocciata - Di Maio : “Manteniamo le promesse - siamo uno stato sovrano” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha ribadito, durante un'intervista a In Diretta su Radio 24, che nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea della legge di bilancio, la Manovra non subirà modifiche. Questo perché "manteniamo le promesse e siamo uno stato sovrano". Secondo il ministro del lavoro, poi, la variazione dello spread non è una causa diretta della Manovra, piuttosto deriva dalla convinzione errata che ...

Manovra 2019 bocciata dall'Europa - Di Maio : 'Non cambierà - siamo Stato sovrano" - : Dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue, il governo continua a fare quadrato sul testo della legge di bilancio. Il vicepremier: "I mercati sono preoccupati per storytelling falso". Conte ...