Manovra alle Camere | tra novità e rinvii I due versanti che preoccupano il Colle

Manovra - salta (per ora) il taglio alle pensioni d’oro : deciderà il Parlamento : Il taglio alle pensioni d'oro non è previsto, almeno per il momento, nella legge di Bilancio. L'ultima versione del testo, quella firmata dal presidente della Repubblica, non prevede il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro mensili. Lega e M5s avrebbero comunque trovato un'intesa e la norma dovrebbe essere inserita durante l'esame parlamentare.Continua a leggere

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emerdamento durante l’iter parlamantare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra - fondi tagliati dell’80 per cento alle Regioni che non riducono i vitalizi : Per quelle Regioni che non tagliano i vitalizi di presidenti e consiglieri regionali saranno ridotti dell’80% i trasferimenti, senza tuttavia toccare i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali. E’ questa la norma, a quanto si apprende da fonti del Movimento, che il M5s sta inserendo nella legge di bilancio che oggi arriva in Parlamento. Già nella bozza di ieri era previsto un taglio del 30 per cento sulle somme ...

Tutelare risparmio privato ed equilibrio conti pubblici. Il richiamo di Mattarella nel giorno della Manovra alle Camere : Sergio Mattarella richiama tutti all'equilibrio dei bilanci pubblici - come richiamato dalla Costituzione - alla tutela del risparmio delle famiglie italiane. Il presidente della Repubblica ha inviato un telegramma in occasione della Giornata Mondiale del risparmio."I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente ...