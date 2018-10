Manovra al Quirinale | tagli alle regioni che non riducono i vitalizi

Manovra 2019 al Quirinale. L'ultima bozza e le novità : La Manovra 2019 è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Lo comunica via Twitter lo stesso premier Giuseppe Conte , commentando: "Stiamo lavorando per ...

La Manovra 2019 inviata al Quirinale : tutte le misure previste : La Manovra 2019 è chiusa ed è stata inviata al Quirinale. Il testo della legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato inviato al Quirinale. L’ultima bozza del testo contiene in totale 108 articoli, contro i precedenti 115, per 77 pagine. “La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale. Stiamo lavorando per ...

Di Maio denuncia shock - inviato al quirinale testo manipolato della Manovra : Di Maio: “Al quirinale inviato un testo manipolato della Manovra, abbiamo denunciato alla Procura” «Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al quirinale un testo manipolato» sulla pace fiscale. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «Il decreto fiscale ...

Luigi Di Maio : 'Al Quirinale inviato un testo manipolato della Manovra - abbiamo denunciato alla Procura' : Una accusa gravissima, perché inevitabilmente chiama in causa i tecnici del Tesoro, guidati dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , i responsabili pratici del testo. In studio a Porta a porta, Di ...