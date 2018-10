Manovra al Colle | in Aula tra un mese Salta l’incremento al fondo famiglia

Quota 100/ Riforma pensioni 2019 - ipotesi di ddl collegato alla Manovra : La Riforma delle pensioni 2019 potrebbe essere contenuta in un ddl collegato alla manovra e dedicato esclusivamente a Quota 100. Lo stesso avverrebbe con il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Pensioni - Giovanni Tria : 'Quota 100 e reddito di cittadinanza saranno in un ddl collegato alla Manovra 2019' : Non basta il giudizio almeno in parte positivo di Standard & Poor's per risolvere la questione sulla Legge di Bilancio, così il ministro dell'Economia, sostenuto dal sottosegretario leghista ...

Luigi Di Maio su Pace Fiscale : "Al Colle un testo manipolato"/ Ultime notizie Manovra : "Domani denuncio" : Luigi Di Maio su Pace Fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Manovra - l’Austria bacchetta l’Italia : “Per la tenuta dell’euro rispetti le regole - non ci accolleremo rischi incalcolabili di altri” : Il rafforzamento delle frontiere esterne e gli annunci contro i migranti che arrivano in Europa sono una cosa, la tenuta dell’euro e dell’economia del continente un’altra. E’ base a questo assioma che oggi l’Austria, presidente dei turno dell’Unione europea, è tornata a bacchettare l’Italia sulla Manovra economica. “Per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato ...

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo Consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Quell'asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def , così com'è, non piace a Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono ...

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla Manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Fondi per la Manovra - duello Lega-M5S : al Colle vertice con Draghi : Lo scontro è sul tesoretto da 16 miliardi , in piena euforia mercoledì notte erano diventati 20, saltato fuori dal vertice tra i due leader, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, ...

Manovra : Ue - domani su tavolo Collegio Commissari : Tra oggi e domani, a margine della riunione dell'Eurogruppo e dell Ecofin a Lussemburgo, il ministro dall'economia, Giovanni Tria, incontrerà il Commissario agli Affari Economici e Finanziari Pierre ...

Giorgetti : Manovra - dialogo col Colle : 6.50 "Il governo ha il mandato di rompere col passato, ma con il Colle ci sarà dialogo".Così il numero due della Lega, Giorgetti, su Repubblica, risponde al monito di Mattarella sulla Manovra che deve rispettare i vincoli della Costituzione prima di quelli della Ue. Giorgetti,che critica Di Maio ("meglio non cantare vittoria come hanno fatto i 5 Stelle dai balconi di Palazzo Chigi") dice che la Manovra non è ancora varata e "se qualcosa non ...

MATTARELLA - "SERVE EQUILIBRIO DI BILANCIO"/ Salvini - "Manovra per gli italiani : lo capiscano al Colle" : Manovra, MATTARELLA “La costituzione impone EQUILIBRIO di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Salvini a Latina : 'Manovra per gli italiani - il Colle capisca'. La folla lo fischia : Il vicepremier Salvini non ha gradito il richiamo del Colle sulla manovra. 'Stiamo smettendo di governare il Paese da servi come ha fatto per anni la sinistra. La manovra economica stavolta la ...