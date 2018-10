Maltempo Venezia | gravi danni alla basilica di San Marco | “Invecchiata di 20 anni in 24

Maltempo Venezia : per San Marco in allerta l’unità di crisi del Mibac : Una squadra di esperti del Mibac interverrà al più presto a Venezia per valutare l’entità dei danni causati dall’eccezionale ondata di acqua alta al prezioso pavimento musivo della Basilica di San Marco. Lo annuncia all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso che guida la nuova Unita’ per la sicurezza del patrimonio culturale istituita qualche mese fa al Collegio Romano dal ministro Alberto Bonisoli. “Si tratterà ...

Maltempo in Veneto : i danni da Belluno a Venezia. VIDEO - : La regione è una delle più colpite dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Preoccupano i livelli di piena dei fiumi. Nel Bellunese 80mila famiglie senza elettricità, 122mila in tutto il Veneto,...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : decretato lo stato di emergenza : Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di emergenza regionale a seguito del Maltempo che dallo scorso 28 ottobre sta flagellando vaste aree della regione. Come ha spiegato Fedriga, “gli uomini e le donne della Protezione civile regionale, dei vigili del fuoco, di Fvg Strade, del Corpo forestale e delle ...

Maltempo Venezia - situazione in miglioramento : domani niente scuole chiuse : In seguito all’eccezionale acqua alta che ha interessato Venezia negli ultimi giorni e in vista della riapertura delle scuole della Città di ogni ordine e grado prevista per domani, i tecnici del Comune di Venezia, assieme a quelli di Ames, hanno effettuato nella giornata di oggi una serie di sopralluoghi e di interventi di pulizia che, grazie all’impegno dei dipendenti comunali e della società partecipata, continueranno anche dalle ...

Maltempo a Venezia - l'acqua alta causa danni a San Marco VIDEO - : La marea lunedì ha raggiunto i 156 centimetri e ha coperto il 75% del suolo cittadino. Quella che è una delle piazze più famose del mondo è immortalata, in un VIDEO diffuso da Storyful, completamente ...

Il Maltempo devasta Venezia : oltre alle opere d’arte danneggiati anche alcuni hotel : “Ringrazio gli albergatori e i loro collaboratori per aver garantito il servizio anche in condizioni di disagio estremo. Quello di lunedì è stato uno dei rarissimi casi in cui l’acqua non scende nemmeno nel periodo di “bassa”, tra le due altissime maree, e le strutture alberghiere sono state invase dall’acqua per più di 15 ore consecutive“. Così ha commentato Vittorio Bonacini, presidente dell’Ava ...

Maltempo a Venezia - fiume Piave sorvegliato speciale : evacuato l'outlet di Noventa : SAN DONÀ DI Piave , Venezia, Seconda giornata di passione nel Veneziano, che dopo l'acqua alta da record di lunedì deve fare i conti con il Piave in piena. Il fiume, l'unico sorvegliato speciale in ...

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone senza elettricità e senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Maltempo Veneto - si alza il livello del Piave : evacuato centro commerciale nel Veneziano : A causa dell’innalzamento del livello del Piave è in corso l’evacuazione dell’outlet McArthurGlen di Noventa di Piave: è una misura presa in via precauzionale. Al momento in Veneto, dopo una breve tregua, ha ricominciato a piovere. L'articolo Maltempo Veneto, si alza il livello del Piave: evacuato centro commerciale nel Veneziano sembra essere il primo su Meteo Web.

Si allaga il museo per il Maltempo - due arazzi di Mirò fradici a Venezia : Il maltempo ha causato danni inestimabili. Il giorno dopo l'acqua alta, Venezia inizia a contare i danni. Due arazzi di Joan Mirò sono stati ritrovati inzuppati al secondo piano della mostra "Da Kandisky a Botero, tutti in un filo" allestita da Venice Exhibition Srl, a palazzo Zaguri.L'acqua alta ha provocato l'allagamento della toilette. A fare l'amara scoperta sono stati il proprietario e i custodi della mostra che, verso le 23.30, ...

Maltempo : Confcommercio Venezia - danni limitati grazie a previsioni precise : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "grazie all'allarme tempestivo e alle previsioni precise, i danni pare siano stati minori rispetto all'entità del fenomeno perchè i commercianti hanno avuto il tempo per organizzarsi. Certo è che non tutto si può sollevare a 160 cm., pertanto dei danni ci sono stati. P

Maltempo - acqua alta a Venezia : previsioni in miglioramento - massima a 105 cm : Le previsioni della marea nella Laguna di Venezia sono in miglioramento: lo rende noto l’Ufficio Maree del Comune. Risulta in ritardo l’onda di “Sessa”, cioè l’oscillazione del bacino del Mare Adriatico settentrionale. Il prossimo livello massimo è stato abbassato a 105 centimetri alle ore 17. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: previsioni in miglioramento, massima a 105 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

