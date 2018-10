Maltempo | tregua finita | arriva una nuova perturbazione|Meteo

Tregua finita - torna il Maltempo : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - Tregua finita, torna il maltempo. Una nuova e intensa perturbazione atlantica sta già raggiungendo il nostro Paese e per domani, 1 novembre porterà piogge ovunque. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di Ognissanti sarà caratterizzata da precipitazioni d

Maltempo : tregua quasi finita - arriva una nuova perturbazione|Meteo : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Maltempo : Veneto - è tregua domani pioggia : ANSA, - VENEZIA, 31 OTT - tregua Maltempo oggi in Veneto dove, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente , Arpav, , non sono previste precipitazioni ma un timido sole ovunque. Una pausa destinata a ...

Maltempo : tregua quasi finita - arriva una nuova perturbazione : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Maltempo Piemonte : dopo una breve tregua torna la pioggia : La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“. Dall’apertura della sala operativa della ...

Maltempo Venezia : oggi tregua dall’acqua alta - domani nuovo picco di marea 110 cm : oggi breve tregua a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta: il Centro maree del Comune segnala una situazione normale per la giornata odierna, ma un nuovo picco di marea è previsto domani, intorno alle 16:30, con un massimo di 110 cm sul medio mare. Proseguono le operazioni per la rimozione dell’immondizia trasportata dall’acqua, la pulizia dei locali a piano terra e il ripristino dei servizi. L'articolo Maltempo Venezia: oggi ...

Il Maltempo concede una tregua : Il maltempo concederà una tregua , mercoledì 31 ottobre , come confermano le previsioni meteo diffuse dall' Osmer Arpa Fvg . La depressione presente sul Mediterraneo occidentale continua a richiamare ...

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Maltempo : breve tregua sul Piemonte - domani atteso nuovo peggioramento : L’area di bassa pressione, responsabile del forte Maltempo della giornata di ieri e della notte, si sta allontanando verso le regioni settentrionali europee, favorendo la temporanea rimonta dei valori di pressione in quota e la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, che risulteranno di conseguenza meno umide ed instabili nella giornata odierna rispetto ai forti venti di scirocco che hanno interessato il nostro territorio nelle ...

Allerta meteo Sicilia : tregua temporanea - fra stasera e domani intensa fase di Maltempo con nubifragi : La situazione meteo è temporaneamente migliorata nelle ultime ore sulla Sicilia, sebbene ritroviamo dei locali rovesci sul settore sud-orientale dell'Isola. Si tratta però solo di una tregua in...

Maltempo : tregua in Calabria - ingenti i danni : Si cerca ancora il bimbo di due anni disperso da giovedì sera. 400 sfollati a Crotone - Si cerca ancora il bimbo di due anni disperso da giovedì sera. 400 sfollati a Crotone

Meteo - previsioni del tempo - piogge e Maltempo al sud : nel weekend in tutta Italia. E la tregua è lontana : Meteo CRONACA DIRETTA: Italia spaccata, ma ora si teme un grave peggioramento, ecco dove ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/5UQeo4hq95 #Meteo di @ilMeteoit - IL Meteo.it, @ilMeteoit, 4 ottobre ...