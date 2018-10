Maltempo Toscana | il sindaco di Monteriggioni | “Chiederemo i danni all’Enel”

Stato di emergenza regionale per i danni del Maltempo : la Toscana stanzia subito 500mila euro : Approfondimenti maltempo Toscana: E-Distribuzione al lavoro per il ripristino del servizio elettrico 30 ottobre 2018 Il maltempo isola anche l'Eremo di Camaldoli: viabilità ripristinata dopo un duro ...

Maltempo Toscana - manca l’elettricità : 500 tecnici operativi per ripristinare i guasti : Prosegue l’impegno di E-Distribuzione per il ripristino del servizio elettrico in Toscana a seguito dei danni causati dall’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la penisola nella giornata di ieri. Sono al lavoro da ieri sera, nella regione, oltre 500 tecnici e operai di E-Distribuzione e personale di ditte terze. Le linee risultano gravemente danneggiate principalmente dalla caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori ...

Maltempo : in Toscana dichiarato lo stato di emergenza regionale : Per i danni causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Toscana tra domenica ed oggi, dal 28 al 30 ottobre 2018, la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il presidente Enrico Rossi ha firmato l’atto nel pomeriggio di oggi. Un’apposita delibera della giunta individuerà successivamente nel dettaglio i Comuni colpiti e le eventuali iniziative da assumere. L'articolo Maltempo: in Toscana ...

Maltempo - firmato stato emergenza Toscana : ANSA, - FIRENZE, 30 OTT - Il presidente della Regione Toscana ha firmato lo stato di emergenza per il Maltempo che ieri ha colpito anche il territorio toscano. Da più parti già ieri ne era stata ...

Maltempo Toscana : prima “spolverata” di neve dell’autunno 2018 alla Doganaccia : prima nevicata dell’autunno 2018 questa mattina sull’Appennino pistoiese, alla Doganaccia, il comprensorio a 1600 metri di altezza nel Comune di Abetone Cutigliano. Sono i primi fiocchi di neve della stagione 2018-2019. L'articolo Maltempo Toscana: prima “spolverata” di neve dell’autunno 2018 alla Doganaccia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : la provincia di Grosseto richiede lo stato di calamità naturale : La provincia di Grosseto richiede lo stato di calamità naturale “a causa dell’evento calamitoso e straordinario che si è abbattuto in queste ore” in Maremma, con particolare intensità nella zona costiera: lo ha annunciato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della provincia di Grosseto e sindaco di Grosseto. “In qualità di presidente dell’Amministrazione provinciale ho avviato le procedure per la richiesta ...

Maltempo Toscana : venti fino a 150 km/h sui rilievi - onde fino a 6 metri : L’intensa perturbazione che ha interessato nella giornata odierna gran parte dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, intense mareggiate e vento molto forte, è stata causata da un profondo minimo depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale, con minimo barico di 980 hPa ad ovest della Sardegna, valore piuttosto inusuale per il Mediterraneo. In seno a tale area depressionaria – spiega il Lamma – venti molto forti ...

Maltempo - bufera di vento in Toscana : pioggia e grandine si abbattono su Firenze : Maltempo in Toscana, dove una bufera di vento, pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Firenze. La nuova ondata di Maltempo avviene distanza di poche ore dall’ondata di perturbazioni, anche di forte intensità, che si sono verificati nell’area Metropolitana di Firenze e che hanno interessato i territori del Chianti, Valdarno e Firenze. La Sala di Protezione civile integrata della Città Metropolitana di Firenze ...

Maltempo - forti precipitazioni in Toscana : criticità in alta Lunigiana : Ultimo lunedì’ di Ottobre di intenso Maltempo su gran parte dell’Italia: piogge intense e vento stanno interessando il Bel Paese. E’ massima l’allerta e l’impegno di soccorso e coordinazione di tutte le forze. In Toscana il sistema regionale di Protezione Civile prevede incontri in videoconferenza periodici con Province, Prefetture, Centro Funzionale Regionale, Lamma, gli uffici del Genio civile regionale e la ...

Maltempo - allerta in Toscana : il fiume Magra ha superato i livelli di guardia - +2.49m in due ore : Forte Maltempo in tutta Italia, interessata da piogge e forti venti che stanno investendo anche la Toscana. Sono stati superati i livelli di guardia del fiume Magra a Pontremoli (Massa Carrara) che in poco più di due ore si è riempito passando da -0,16 metri sul livello del mare a 2,65m delle 11,30. E’ quanto pubblicato dal Consorzio di bonifica 1 Toscana nord che è impegnato nel monitoraggio dei fiumi e corsi d’acqua soprattutto ...

Maltempo Toscana : emergenza vento - situazione critica nelle province di Pisa e Livorno : emergenza Maltempo in Toscana dove è stata emessa, ieri, l’allerta rossa per le province meridionali e l’allerta arancione per il restante territorio regionale. Situazioni critiche si registrano in provincia di Pisa e Livorno: nel Livornese i vigili del fuoco stanno intervenendo nel Comune di Rosignano Marittimo dove forte vento ha colpito le località di Leciaglia alta e bassa e Chiappino, dove è crollato un capannone agricolo di ...

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti nel Grossetano - decine di interventi dei vigli del fuoco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento e della pioggia: al momento rimangono 42 interventi da effettuare. Si sono registrati diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4. A Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa: i pompieri sono intervenuti e hanno fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...

L’ondata di Maltempo del 31 Agosto / 1 Settembre 2018 in Toscana : Dopo un Agosto instabile ma complessivamente caldo una veloce incursione artica si impadronisce del Centro-Nord Italia a partire da Venerdì 31 Agosto, regalando forti temporali e un deciso calo delle temperature, specie in Toscana. Venerdì 31 Agosto 2018 La situazione sinottica nel pomeriggio del 31 Agosto mostra un primo isolamento di una depressione al di sotto della Liguria dovuta alle prime infiltrazioni di aria fredda nei bassi strati ...