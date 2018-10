Maltempo Sondrio | 5 case isolate a causa di una frana

Maltempo Lombardia : chiusa la SS38 “dello Stelvio” in provincia di Sondrio : Anas rende noto che la SS38 “dello Stelvio” è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa delle condizioni meteo avverse in località Villa di Tirano, nel tratto tra il km 60,550 e il km 63 in provincia di Sondrio. Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale dalle forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa costituita dalle SP24 e 25. L'articolo Maltempo Lombardia: chiusa la SS38 ...