Maltempo Roma | Raggi | “Al lavoro senza sosta per limitare i disagi”

Maltempo Roma - l'acqua invade l'autobus : i passeggeri viaggiano in piedi sui sedili : Sono molte le strade allagate a Roma a causa del Maltempo. In questo video realizzato durante l'emergenza meteo di questi giorni all'interno di un autobus della capitale, l'acqua invade il mezzo ...

Maltempo Roma - albero inclinato in zona Capannelle : lavoro h24 per la sicurezza - 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Intervento dei Vigili del Fuoco in zona Capannelle per un albero di alto fusto che si e’ inclinato vicino ai binari ferroviari della tratta Roma-Formia. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco, spiegando che sono al momento impegnati in via Martone e che si sta valutando la chiusura momentanea della tratta per la messa in sicurezza dell’albero. Sono 170 finora gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente per ...

Maltempo - linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno : stop alla circolazione : Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno) e’ sospeso per la rimozione, in prossimita’ dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potra’ riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le ...

Maltempo Emilia Romagna : situazione in miglioramento : Meteo in miglioramento in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino diffuso da Arpae e Protezione civile, per la giornata di domani “non si segnalano fenomeni significativi. Complessivamente tutti i fenomeni meteorologici risultano inferiori alle soglie di allertamento”. Resta una criticità idraulica gialla dovuta al transito delle piene di Secchia e Panaro, “mentre – spiega il bollettino – quella idrogeologica si ...

Maltempo - domani riaprono scuole a Roma : ANSA, - Roma, 30 OTT - domani a quanto si apprende le scuole di Roma apriranno. Gli istituti Romani a causa del Maltempo sono rimasti chiusi per due giorni consecutivi. Oggi in particolare la mancata ...

Maltempo Roma : niente scuole chiuse domani 31 Ottobre : A Roma domani “si svolgeranno regolarmente” le attività educative e scolastiche presso le scuole di ogni ordine e grado della città di Roma, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, dopo la chiusura di ieri e oggi per il Maltempo. Lo fa sapere il Campidoglio spiegando che durante l’allerta meteo è stato garantito un intervento integrato tra tutte le strutture competenti che sta consentendo, grazie a un puntuale sistema ...

Maltempo - a Roma due feriti per il vento. Arrivano le piogge. Danni ingenti : Il vento violento degli ultimi due giorni sembra aver dato una tregua ma la pioggia continua a imperversare su Roma che, con le scuole ancora chiuse, fa la conta dei Danni della pesante ondata di ...

Maltempo Roma - Raggi : “Dopo la bufera di vento dobbiamo prepararci a piogge intense” : “Dopo la bufera di vento che ieri ha investito Roma, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale ora dobbiamo prepararci a piogge intense. Da questa notte sono al lavoro tutte le nostre squadre per rimuovere alberi caduti e nuovi detriti che rischiano di intasare i tombini che abbiamo già pulito in questi giorni“: lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Abbiamo raddoppiato il ...

Mareggiate a Rapallo - due feriti a Roma : le vittime del Maltempo sono 10 : Continua il maltempo sulla nostra penisola e il numero delle vittime è salito a dieci. Dopo i sette morti di ieri, martedì i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, di un velista disperso nel mare davanti a Catanzaro e di un

Maltempo Emilia-Romagna : allerta fino a stasera - 3mila senza corrente : allerta Maltempo fino a questa sera in Emilia-Romagna, dopo che ieri il Maltempo ha provocato piene dei fiumi, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti e blackout in molte zone. Secondo Protezione civile e Arpae dell’Emilia-Romagna i rovesci notturni sugli Appennini hanno causato “piene ordinarie” sui fiumi Secchia e Panaro, che stanno propagando a valle con livelli inferiori alle soglie 2. In esaurimento, invece, le ...

Maltempo - in Emilia-Romagna 3mila utenze senza luce : BOLOGNA - Sono circa tremila le segnalazioni per distacchi di energia elettrica arrivate nella notte in Emilia-Romagna, in varie zone, soprattutto in collina e montagna, per rami caduti sui fili o ...

Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Maltempo Roma : albero cade al Gianicolo - 2 feriti : Ieri pomeriggio due ragazzi sono rimasti feriti a causa della caduta di un grosso albero al Gianicolo, in piazza Garibaldi. I due giovani si trovavano vicino al cannone, quando la pianta è caduta e li ha colpiti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale dovrà essere operato a una gamba. La ragazza che si trovava con lui è in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi. L'articolo Maltempo Roma: albero cade al ...

Maltempo Roma - evacuato il litorale Danni in tutto il Lazio - disastro a Terracina : Quattro morti, Danni ingenti in tutto il Lazio, feriti e disagi. E' drammatico il bilancio regionale per l'ondata di Maltempo che ieri ha imperversato per ore da nord a sud, tra violente raffiche di ...