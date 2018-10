Maltempo | resta allerta al nord | 12 morti e centinaia di sfollati

Napoli flagellata dal Maltempo : restano chiuse 10 scuole danneggiate : Dante Alighieri SESTA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Musone SETTIMA MUNICIPALITÀ Radice Sanzio Ammaturo plesso Cacciottoli OTTAVA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Mondo Gioioso NONA MUNICIPALITÀ Plesso Caritas della ...

Maltempo : Veneto - colpita duramente anche la foresta del Cansiglio : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - La notte scorsa nella foresta del Cansiglio (Bl-Tv) forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni al patrimonio boschivo della famosa splendida faggeta, che è demanio forestale regionale, gestito da Veneto Agricoltura. A causa dell’inusuale evento atmosferico, le

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo - Genova : scuole restano chiuse : ANSA, - Genova, 30 OTT - A causa dei danni provocati dal Maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante non ci sia più lo stato di allerta rossa in città. L'...

Maltempo : Firenze - bimbi restano in scuole : ANSA, - Firenze, 29 OTT - "Voglio tranquillizzare i genitori degli alunni delle scuole del @comunefi. Nessuno sarà fatto uscire da scuola finché è in corso il picco del Maltempo. Prudenza, non vi ...

Maltempo Sardegna : tre filoni di indagine della Forestale : Sono tre i filoni di indagine seguiti dagli uomini del Nucleo investigativo della Forestale guidati dal commissario Fabrizio Madeddu, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla pm di Cagliari, Rosanna Allieri, sull’alluvione che ha colpito il sud Sardegna la scorsa settimana. Il fascicolo, al momento senza indagati, e’ stato aperto con le ipotesi di reato di disastro ambientale colposo e omicidio colposo, in relazione alla ...

Maltempo Sicilia : nubifragi in atto - prestare attenzione : Maltempo Sicilia - nubifragi in diverse zone, primi disagi a Modica e Ragusa. Maltempo Sicilia - L'ondata di Maltempo annunciata negli ultimi giorni sta entrando nella sua fase più intensa proprio...

Maltempo Sardegna - ancora temporali tra Cagliari e Capoterra : “Restate a casa” : ancora temporali in Sardegna, soprattutto tra Cagliari e Capoterra. Secondo il bollettino della protezione civile regionale della Sardegna nelle ultime tre ore si sono registrate precipitazioni significative nelle stazioni di San Priamo (48.8 mm), Santa Lucia di Capoterra (30.2 mm); Flumini Mannu a Decimo (46.8 mm); Capoterra (24.4 mm). E le immagini da satellite “mostrano una ripresa nell’ultima ora dell’attività convettiva ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - resta alta l’attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Maltempo Calabria - Borrelli : “Situazione sotto controllo - resta l’allerta” : “La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c’è un’allerta rossa in queste ore fino a mezzanotte e domani ci sarà ancora un’allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio”. Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, a Catanzaro, a conclusione di una riunione sul Maltempo in Calabria svoltasi in Prefettura ...

Il Chelsea di Sarri è stato costretto a restare una notte in più a Salonicco causa Maltempo : Incubo Europa League per Sarri Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues di Maurizio Sarri sono stati costretti a restare una notte in più a Salonicco a causa del maltempo. Il Chelsea è rientrato solo ieri pomeriggio in Inghilterra e domani ci sarà la sfida ...