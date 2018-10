Maltempo Rapallo | iniziata la rimozione del relitto dalla foce del fiume

Maltempo in Liguria - lo yacht di Pier Silvio Berlusconi semiaffondato a Rapallo : Tra le decine di barche danneggiate dal Maltempo in Liguria, c'è anche Suegno, lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo di ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...

Maltempo - soccorsi 19 diportisti bloccati sulla diga di Rapallo : Sono più di 7.000 gli interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale per il Maltempo delle ultime ore. Nella notte fra lunedì e martedì prestati soccorsi a 19 ...

Mareggiate a Rapallo - due feriti a Roma : le vittime del Maltempo sono 10 : Continua il maltempo sulla nostra penisola e il numero delle vittime è salito a dieci. Dopo i sette morti di ieri, martedì i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, di un velista disperso nel mare davanti a Catanzaro e di un

Rapallo devastata dal Maltempo : strage di yacht al porto - Portofino isolata : L’ondata di maltempo continua a provocare danni. È la città di Rapallo a pagare uno dei conti più alti alla violenta mareggiata che ha colpito nella notte la Liguria. Numerose le imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi e si sono schiantate a terra. La Strada Provinciale 227 per portofino non esiste più e il borgo è isolato.Continua a leggere

Maltempo - salgono a nove le vittime. A Rapallo porto distrutto : Oltre 7mila gli interventi effettuati in tutta Italia dai vigili del fuoco a causa del Maltempo. 5.800 sono le persone impegnate nei soccorsi. Chiuso fino alle 14 di oggi l'aeroporto Cristoforo ...

