Maltempo | piena dell’Adige | servizio idrico interrotto nel Polesine

Maltempo - piena del Po : criticità moderata - “mantenersi informati” : Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore all’idrometro di Ponte Valenza con livelli di poco superiori alla soglia 2 di criticità (moderata). Secondo le previsioni, per le prossime 24 e 36 ore si potranno raggiungere nei tratti mediani del Po livelli di criticità ordinaria (superamento della soglia 1 di criticità). L’innalzamento dei livelli richiede in ogni caso di mantenersi informati prima di avvicinarsi alle aree prospicienti il ...

Maltempo Verona : il passaggio della piena dell’Adige durerà fino alle 18 : La piena dell’Adige durerà fino alle 18: lo hanno reso noto i tecnici dell’Unità operativa della Protezione Civile della Provincia di Verona. In città sono una ventina i punti strategici, in particolare ponti, presidiati da circa 100 volontari della Protezione civile, coordinati dall’unità operativa provinciale e dalla Polizia municipale. Osservati speciali lungadige Attiraglio e l’ospedale di Borgo Trento, Castelvecchio, ...

Maltempo : Verona - passaggio della piena dell'Adige in città fino a sera : Verona, 30 ott. (AdnKronos) - La piena ‘lunga’ dell’Adige durerà fino alle 18. Queste le previsioni dei tecnici dell’Unità operativa della Protezione Civile della Provincia di Verona, che stanno monitorando costantemente la situazione. In città sono una ventina i punti strategici, in particolare pon

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE] : 1/9 ...

Maltempo - i fiumi fanno paura ed è attesa la piena del Piave : "Salite ai piani alti" : Il Comune di Breda di Piave ha invitato tutta la popolazione rivierasca a salire nei piani alti delle proprie abitazioni...

Maltempo - attesa per la piena del Piave : si teme esondazione nel Trevigiano - “salite ai piani alti” : Il fiume Piave ha raggiunto il livello di guardia ed è a rischio di esondazione nel Trevigiano, tra i Comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Il Comune di Breda di Piave ha invitato tutta la popolazione rivierasca delle località Saletto e San Bartolomeo a salire nei piani alti delle proprie abitazioni almeno sino a quando l’allerta non sarà cessata. Ieri notte il sindaco di Breda di Piave aveva emesso l’ordinanza di ...

Maltempo al Nord-Est : criticita' e fiumi in piena in FVG. 23mila senza energia elettrica. : E' il Friuli Venezia Giulia una delle regioni più colpite da questa eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia da nord a sud. Piogge torrenziali, vento e temporali hanno causato...

Italia : Maltempo; 7 morti - allerta per onde di piena : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo - piove senza sosta : aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige nel Lago di Garda : “unica soluzione per evitare esondazioni in pianura Padana” : 1/9 ...

Maltempo : a Bassano picco di piena del Brenta atteso per le 22 di questa sera : Bassano (Vi), 29 ott. (AdnKronos) - Da modello sperimentale CFD della Regione Veneto è previsto un picco di piena verso le ore 22 di questa sera in località Bassano Brenta-Barzizza. Si attende una portata significativamente superiore rispetto a quella massima verificatasi ieri sera, 28 ottobre. Il C

Maltempo : onda di piena del fiume Po in formazione in Piemonte : La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso oggi un avviso di criticita’ localizzato per il fiume Po con codice ‘arancione‘ per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio Piemontese un’onda di piena, il cui ...

Maltempo - la piena del Brenta fa paura : 150 persone evacuate nel padovano : Situazione di emergenza in Nord Italia, a cauda dell’intensificarsi del Maltempo e l’allerta per la piena del fiume Brenta. In conseguenza a ciò i sindaci di due comuni del padovano hanno optato per l’evacuazione dalle case di 150 persone, un centinaio nel comune di Piazzola sul Brenta, le restanti in quello di Campo San Martino. Una misura adottata in accordo con la Prefettura. Si tratta per la maggior parte di anziani, malati ...

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (3) : (AdnKronos) - Insieme a ospedale, Ipab di san Pietro e casa di cura Eretenia vengono monitorate le rispettive possibili criticità. L'amministrazione comunale rinnova l'invito ad iscriversi al servizio Sms di allarme, inviando nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. Per aggiornamenti e inform

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (2) : (AdnKronos) - Nel dettaglio, nella mattinata Aim Amcps ha completato il posizionamento di circa 2.000 sacchi di sabbia nei sette punti strategici delle zone più critiche della città. I sacchi, però, saranno distribuiti alla popolazione solo in caso di reale necessità. Viacqua sta posizionando in que