Maltempo | nella solidarietà | la forza dei friulani

Maltempo - massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici : Il Maltempo che ha imperversato nelle ultime ore in tutto il nord Italia ha rischiato di provocare un incidente dalle conseguenze davvero tragiche per Antonella Clerici [VIDEO], la popolare conduttrice della televisione di Stato. A denunciare l'episodio è Vittorio Garrone, il compagno della neo conduttrice della nuova edizione di Portobello. La coppia vive a Varinella, una localita' ai piedi dell'Appennino situata nel Comune di Arquata Scrivia, ...

Portobello - Antonella Clerici rischia la vita : Maltempo - macigni sulla strada pochi minuti dopo il passaggio : C'è anche Antonella Clerici tra i vip che se la sono vista brutta per colpa del maltempo. Come riporta il Messaggero , la conduttrice di Portobello era appena uscita dagli studi milanesi della Rai ...

Maltempo - massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici : Il Maltempo che ha imperversato nelle ultime ore in tutto il nord Italia ha rischiato di provocare un incidente dalle conseguenze davvero tragiche per Antonella Clerici, la popolare conduttrice della televisione di Stato. A denunciare l'episodio è Vittorio Garrone, il compagno della neo conduttrice della nuova edizione di Portobello. La coppia vive a Varinella, una località ai piedi dell'Appennino situata nel Comune di Arquata Scrivia, sulle ...

Maltempo - il lago di Como verso l’esondazione nella notte : Il lago torna a lambire la citta’ di Como dopo le ultime, forti piogge, nei giorni scorsi, che hanno fatto impennare il livello del Lario, passato nel giro di poche ore dai minimi stagionali per la siccita’ al rischio di una nuova esondazione. In serata il livello era di 98 centimetri sopra lo zero idrometrico: l’esondazione in piazza Cavour a Como si registra sopra i 110 centimetri, ma gia’ nel pomeriggio, una delle ...

Napoli e la Campania nella morsa del Maltempo : tutti gli aggiornamenti live : 'nella giornata di ieri la città per cinque ore è stata colpita da venti superiori a 100 chilometri orari, il cielo era giallo, sembrava una tempesta nel deserto, un urgano e il bollettino ufficiale ...

Maltempo : a Milano oltre 100 interventi vigili del fuoco nella notte : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco milanesi nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo. nella sola provincia di Milano la notte scorsa gli interventi sono stati più di un centinaio a causa di alberi pericolanti, allagamenti o tegole e antenne a

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Maltempo - tromba d’aria a La Spezia : tetti scoperchiati nella zona portuale : E’ una sera di Maltempo a La Spezia, dove le forti raffiche di vento stanno causando danni e disagi. La situazione meteorologica estremamente delicata, sta impegnando i Vigili del Fuoco di La Spezia in moltissimi interventi. Decine le situazioni risolte ma oltre un centinaio sono ancora in attesa. Nessuna persona risulta in pericolo. nella mattinata sono stati soccorsi alcuni automobilisti rimasti bloccati in sottopassi, ma anche per loro ...

Maltempo : temporali - situazione critica nella Marsica : In queste ore la Marsica e’ duramente colpita dalla pioggia che da ore sta cadendo incessantemente. Le strade sono completamente allagate con sottopassi con auto rimaste intrappolate e impraticabili tanto che diverse sono le auto ferme ai lati della strada. Ad Avezzano interi appartamenti si sono allagati e molti uffici sono ancora chiusi perche’ invasi dall’acqua. La situazione viabilita’ e’ ancora sotto controllo ...

Allerta - Italia nella morsa del Maltempo : I talia flagellata dal maltempo da Nord a Sud . Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, ...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - è strage di alberi - due feriti : Il forte vento di scirocco che sta soffiando su Napoli e su buona parte della sua provincia ha provocato, in diversi punti della città, la caduta di rami dagli alberi. Due feriti si registrano...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : caduti “400 millimetri di pioggia in Carnia e nella zona prealpina” : Il punto sulle operazioni in campo per fronteggiare l’ondata di Maltempo in Friuli Venezia Giulia è stato fatto in Consiglio regionale dal vicepresidente e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi: “Quella di ieri è stato una giornata che, al di là di oggettivi disagi per l’interruzione di alcune strade, alla fine però non ha registrato fatti gravi per le persone. Son caduti circa 400 millimetri di pioggia, in ...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - è strage di alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - piovono alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...