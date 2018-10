Maltempo Milano | chiusi due ponti sull’Oglio

Maltempo Lombardia : a Milano 49 alberi caduti - ma fiumi nei limiti : A Milano sono 49 gli alberi caduti dopo il Maltempo degli ultimi due giorni, ma i fiumi Seveso e Lambro, che sono tuttora sotto osservazione perché i livelli sono cresciuti nel corso della serata di ieri, sono rientrati nei limiti e non c’e’ stata nessuna esondazione. A riferirlo e’ stato l’assessore all’Ambiente e alla Mobilita’ del comune di Milano, Marco Granelli, durante un intervento in consiglio comunale ...

Maltempo - pomeriggio di terrore sul volo Milano-Napoli colpito dal fulmine : È accaduto ieri pomeriggio: il volo EZ 2893 EasyJet diretto a Napoli, poco dopo il decollo dall'aereoporto di Milano Malpensa, è stato colpito da un fulmine. Attimi di panico quelli vissuti dai 180 ...

Benedetta Parodi vittima del Maltempo a Milano : Il maltempo che in questi giorni ha colpito Milano ha creato disagi anche a Bendetta Parodi che nelle storie di “Instagram” mostra due alberi caduti, uno davanti alla scuola del figlio Diego e uno vicino a casa. “Una giornatina veramente terribile”, conferma bagnata fradicia la conduttrice che, a fine giornata, scopre che il pino sradicato nei pressi della sua abitazione ha occupato il suo posto auto. “E io dove metto la ...

Maltempo - crolla tetto del Politecnico di Milano : esposto in Procura [VIDEO] : Il Codacons ha annunciato un esposto in Procura per il crollo del soffitto verificatosi nella giornata di ieri al Politecnico di Milano, zona Bovisa. Nel corso della lezione, molti ragazzi hanno notato una forte infiltrazione d’acqua dovuta alle copiose piogge che grondava dal soffitto. Fortunatamente si sono immediatamente spostati, perché in pochi secondi il soffitto e completamente ceduto aprendo una voragine. “Inaccettabile che in una ...

Maltempo : a Milano oltre 100 interventi vigili del fuoco nella notte : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco milanesi nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo. nella sola provincia di Milano la notte scorsa gli interventi sono stati più di un centinaio a causa di alberi pericolanti, allagamenti o tegole e antenne a

Maltempo : crolla parte soffitto a Politecnico Milano - nessun ferito : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Paura tra gli studenti del Politecnico di Milano, nel pomeriggio di oggi. Il Maltempo, con il forte vento e la pioggia caduta incessante sulla città, ha provocato il crollo di una porzione di controsoffitto dell’aula Lm 1 del padiglione B15, mentre era in corso lo svolg

Maltempo a Milano - crolla soffitto in un'aula del Politecnico. VIDEO - : In un filmato di pochi secondi diffuso da una chat di studenti si vedono i pannelli crollare sotto il peso dell'acqua che si era infiltrata nel soffitto

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

Maltempo a Milano - l'allarme dell'istituto professionale : "Abbiamo acqua dappertutto" : La preside del Lagrange denuncia: "Infiltrazioni da tempo, le piogge torrenziali hanno fatto il resto". Rivoli d'acqua sui muri della palestra, accesso negato anche ad altri locali

Maltempo Lombardia : a Milano codice rosso per fiumi Seveso e Lambro : Diramato un bollettino di allerta regionale in codice rosso per rischio idraulico nell’area di Milano in riferimento alla possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc), composto da protezione civile, polizia locale, Mm servizi idrici, raccomanda preventivamente ai cittadini di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi beni di valore; sempre nelle ...

Maltempo - traffico e disagi a Milano : strade allagate - alberi caduti. Allerta in città e per i fiumi Seveso e Lambro : In diverse zone della città sono caduti alberi sulle auto in sosta interrompendo la viabilità e causando feriti. Il Comune: attenti a non parcheggiare nelle zone a rischio

Maltempo Milano : alberi caduti - disagi e feriti [GALLERY] : 1/16 Stefano Porta/LaPresse ...

Maltempo - allerta rossa in sei regioni. Quattro famiglie evacuate in Liguria - due feriti a Milano per caduta alberi : Nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati ...

Maltempo : allagamento sull’A1 Milano – Bologna - mezzi scortati : mezzi scortati sull’A1 Milano-Bologna nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento. Lo rende noto Luceverde su Twitter. L'articolo Maltempo: allagamento sull’A1 Milano – Bologna, mezzi scortati sembra essere il primo su Meteo Web.