Maltempo | masso minaccia Monterosso | sfollata una famiglia

Maltempo Campania - masso su un deposito a Sarno : evacuate due famiglie : Domenica di forte Maltempo in tutt’Italia. Un masso di circa 60 centimetri è caduto giù dalla collina del Saretto ed è precipitato su un deposito , danneggiandone il solaio. E’ accaduto – probabilmente in seguito al Maltempo – a Sarno (Salerno), città giàcolpita da una devastante alluvione nel maggio del 1998. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo aver informato anche la Prefettura di Salerno, firmerà un’ordinanza ...

Maltempo Liguria - masso sulla carreggiata : vicina la riapertura dell’Aurelia : Sono in fase di ultimazione i lavori di disgaggio del materiale instabile lungo la parete rocciosa a monte della strada Statale 1 Aurelia nei pressi di Ventimiglia che, a causa del passaggio dell’intesa perturbazione che ha colpito il ponente della Liguria nei giorni scorsi, aveva visto la chiusura dell’arteria stradale. Lo comunica l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone: “Gli interventi da ...

Maltempo Liguria - masso sulla carreggiata : chiusa l’Aurelia a Ventimiglia : La statale Aurelia in località Grimaldi inferiore, nei pressi del valico di frontiera di Ponte San Luigi a Ventimiglia, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un masso che si è staccato da una parete rocciosa che costeggia la strada. L’incidente è la conseguenza del Maltempo che dalla scorsa notte sta interessando in maniera intensa il ponente ligure dove la protezione civile aveva diramato l’allerta rossa. ...