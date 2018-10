Maltempo Liguria | Toti | “Sull’allerta arancione non bisogna scherzare”

Maltempo in Liguria - lo yacht di Pier Silvio Berlusconi semiaffondato a Rapallo : Tra le decine di barche danneggiate dal Maltempo in Liguria , c'è anche Suegno, lo yacht di Pier Silvio Berlusconi . L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo di ...

Maltempo Liguria - Rapallo conta i danni : 200 barche distrutte da onde di 10 metri : A Rapallo oltre la metà delle 390 barche che erano ormeggiate nel porto sono state distrutte da onde alte 10 metri che hanno colpito per ore la scogliere, rompendo con la loro forza la diga, alta 6,5 metri , per 300 metri . Ventuno diportisti rimasti intrappolati sulla diga di Rapallo , dopo il crollo di una ventina di metri delle mura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria , Rapallo conta i danni : 200 barche ...

Maltempo Liguria : Portofino isolata - Pier Silvio Berlusconi partito a bordo di un gommone : Portofino , località ligure, è ancora isolata dopo la forte mareggiata che nella notte di lunedì ha bloccato l’unica strada di accesso: tra le persone isolate anche Pier Silvio Berlusconi e i suoi familiari, che hanno lasciato il paesino a bordo di un gommone approdando poi a Santa Margherita Ligure. In tutta la Liguria centrale è in vigore l’allerta arancione. L'articolo Maltempo Liguria : Portofino isolata , Pier Silvio Berlusconi ...

Maltempo Liguria : da ieri circa 130 interventi dei vigili del fuoco di Genova : Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono stati circa 130 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco di Genova per ripristinare la sicurezza in città e nella riviera, colpite dal Maltempo . Gli interventi , legati al forte vento, hanno riguardato soprattutto il taglio di alberi. L'articolo Maltempo Liguria : da ieri circa 130 interventi dei vigili del fuoco di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - il governatore Toti : “la frana di Portofino è la cosa più grave” : “La frana che ha coinvolto la strada per Portofino e’ la cosa piu’ grave”. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti parlando stasera dopo il sopralluogo in elicottero svolto assieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli nei luoghi dove si e’ maggiormente abbattuta la furia del vento e della mareggiata. “Si e’ trattato di una vera tempesta – ha detto Toti -. Sono caduti 500 mm ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...