Maltempo Liguria | “Borrelli ha molto chiari i termini dell’emergenza”

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Si attende nei prossimi giorni la risposta del Governo alla richiesta dello stato di emergenza formalizzata questa mattina dalla Giunta regionale ligure. Lo ha comunicato il presidente di RegioneGiovanni Toti nel corso dell’incontro con i sindaci del Savonese, che si è svolto nella sede della Prefettura di Savona, alla presenza dell’ assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, dell’assessore al demanio Marco Scajola e dell’assessore all’ Agricoltura Stefano Mai. L’incontro e il sopralluogo odierno e’ seguito a quello effettuato ieri dal presidente Toti nel Tigullio, la zona piu’ colpita dalla mareggiata che si e’ abbattuta sulla, insieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli, per una prima stima dei danni. Ci vorranno, comunque, almeno una ventina di giorni per ...

Maltempo Liguria : “Danni per somme urgenze tra 10-20 milioni” : “Per quanto riguarda una prima stima dei danni per le somme urgenze e il ripristino delle normali condizioni di vita, siamo tra i 10 e i 20 milioni, che potranno essere coperti sia con gli stanziamenti del governo sia con i residui delle passate accise regionali”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante l’incontro in Prefettura a Savona con i sindaci della provincia, per fare il punto sui danni ... : “Per quanto riguarda una prima stima dei danni per lee il ripristino delle normali condizioni di vita, siamo tra i 10 e i 20 milioni, che potranno essere coperti sia con gli stanziamenti del governo sia con i residui delle passate accise regionali”. Lo dice il presidente della Regione, Giovanni Toti, durante l’incontro in Prefettura a Savona con i sindaci della provincia, per fare il punto sui danni ...

Maltempo - gli esperti : “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione - in Liguria una Storm-Surge da Uragano” : Lunedì 29 Ottobre la tempesta che ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in Liguria, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. Gli esperti Gianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine ... : Lunedì 29lache ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. GliGianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine ...

Maltempo Liguria - Toti : “Sull’allerta arancione non bisogna scherzare” : “Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allerta arancione in larga parte della Liguria, sull’allerta arancione non bisogna scherzare. Con l’allerta arancione non si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio a ... : “Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allertain larga parte della, sull’allertanonscherzare. Con l’allertanon si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovannioggi pomeriggio a ...

Maltempo Liguria : richiesta formale dello stato di emergenza al Presidente del Consiglio : La Giunta regionale ligure ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 24 del Nuovo codice della Protezione civile, lo stato di emergenza per i danni causati dal Maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore. La richiesta era stata firmata dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera, alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. L'articolo Maltempo Liguria: richiesta ... : La Giunta regionale ligure ha chiesto formalmente aldel, ai sensi dell’articolo 24 del Nuovo codice della Protezione civile, lodiper i danni causati dalche ha colpito lanelle ultime ore. Laera stata firmata daldi RegioneGiovanni Toti ieri sera, alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. L'articolo...

Maltempo in Liguria - lo yacht di Pier Silvio Berlusconi semiaffondato a Rapallo : Tra le decine di barche danneggiate dal Maltempo in Liguria, c'è anche Suegno, lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo di ... : Tra le decine di barche danneggiate dalin, c'è anche Suegno, lodi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo di ...

Maltempo Liguria - Rapallo conta i danni : 200 barche distrutte da onde di 10 metri : A Rapallo oltre la metà delle 390 barche che erano ormeggiate nel porto sono state distrutte da onde alte 10 metri che hanno colpito per ore la scogliere, rompendo con la loro forza la diga, alta 6,5 metri, per 300 metri. Ventuno diportisti rimasti intrappolati sulla diga di Rapallo, dopo il crollo di una ventina di metri delle mura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, Rapallo conta i danni: 200 barche ... : Aoltre la metà delle 390che erano ormeggiate nel porto sono statedaalte 10che hanno colpito per ore la scogliere, rompendo con la loro forza la diga, alta 6,5, per 300. Ventuno diportisti rimasti intrappolati sulla diga di, dopo il crollo di una ventina didelle mura, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'articolo: 200...