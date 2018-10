Maltempo in Veneto | Zaia | “Disastro e devastazione | è stata una tempesta perfetta

Maltempo : Anci Veneto ai sindaci - ricognizione dei danni è fondamentale (2) : (AdnKronos) - “Nel trevigiano e, in particolare nel bellunese i Comuni di piccola dimensioni rischiano di non avere un numero di dipendenti tale da riuscire a seguire le pratiche ed in alcuni casi mancano anche le competenze per farlo. Per questo serve un supporto da parte di altre amministrazioni p

Maltempo - assessore veneto : danni pesanti per agricoltori e pescatori : “A memoria d’uomo agricoltori e allevatori del Bellunese non ricordano un evento di simile intensità e devastazione. Alla sede regionale di Avepa e alla direzione regionale del settore Primario di via Torino, a Mestre, stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danni”. L’assessore regionale all’agricoltura del veneto, Giuseppe Pan, insieme al direttore di Avepa, Fabrizio Stella, ha avviato le procedure per una prima ...

Maltempo : Veneto - è tregua domani pioggia : ANSA, - VENEZIA, 31 OTT - tregua Maltempo oggi in Veneto dove, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente , Arpav, , non sono previste precipitazioni ma un timido sole ovunque. Una pausa destinata a ...

Maltempo : 11 morti - allerta rossa su Veneto e Trentino. LIVE - : Vento, mareggiate e piene hanno fatto vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Disastro a Rapallo. E dopo la tregua di ieri, oggi nuova ...

Morti e miliardi di danni per il Maltempo. Rimane l'allerta rossa in Trentino e Veneto : 12 le vittime è la tragica conseguenza delle 48 ore di maltempo che hanno colpito l'Italia, in particolare la Liguria e il Veneto. A Venezia l'acqua alta ha invaso anche la basilica si San Marco, ...

Maltempo : allerta rossa Veneto e Trentino : ANSA, - ROMA, 30 OTT - allerta rossa per rischio idrogeologico domani su buona parte del Veneto e sulla provincia di Trento. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. allerta arancione, ...

Maltempo in Veneto : i danni da Belluno a Venezia. VIDEO - : La regione è una delle più colpite dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Preoccupano i livelli di piena dei fiumi. Nel Bellunese 80mila famiglie senza elettricità, 122mila in tutto il Veneto,...

Maltempo : Regione Veneto segnala nuove perturbazioni per giovedì : Vicenza, 30 ott. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto oggi pomeriggio ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti di una perturbazione che giovedì dovrebbe interessare anche il bacino idrografico Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, di cui fa parte Vicenza. Il peggi

Maltempo Veneto : chiusa galleria Garda - rientra l’allarme Adige : Allarme rientrato a Verona per l’emergenza sul fiume Adige. Nel pomeriggio è stata chiusa la galleria Adige-Garda. Ha funzionato per 17 ore dalle 23.00 di ieri, permettendo di non far salire i livelli del fiume che era sul punto di esondare in zone ad altissima criticita’ come l’ospedale di Borgo Trento, il centro storico e San Michele Extra. L'articolo Maltempo Veneto: chiusa galleria Garda, rientra l’allarme Adige ...

Maltempo : trovato morto l'uomo disperso in Veneto - 11 le vittime : E' stato trovato privo di vita il 61enne disperso da ieri nel bellunese. L'auto dell'uomo, residente a Falcade, Belluno, era stata trovata parcheggiata nei pressi di un corso d'acqua ingrossatosi ...

Maltempo : 1500 persone al lavoro in Triveneto per ripristinare la rete elettrica : Continua l’impegno delle task force di Terna, la Societa’ che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Societa’ del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1500 persone complessive tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da ieri per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla ...