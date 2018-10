Maltempo | gli esperti | “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione | in

Maltempo Milano : chiusi due ponti sull’Oglio : Il Maltempo continua a creare problemi di tutti i tipi. Stamattina è stato chiuso il ponte di barche di Torre d’Oglio in provincia di Mantova. Nella nella notte il livello delle acque si è innalzato tanto da uscire dagli argini allagando il tratto della provinciale 57 che si trova nell’area golenare, nel lato verso San Matteo delle Chiaviche. La circolazione è vietata anche sul ponte di Calvatone per il livello alto dell’Oglio ...

Maltempo Liguria : richiesta formale dello stato di emergenza al Presidente del Consiglio : La Giunta regionale ligure ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 24 del Nuovo codice della Protezione civile, lo stato di emergenza per i danni causati dal Maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore. La richiesta era stata firmata dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera, alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. L'articolo Maltempo Liguria: richiesta ...

Maltempo - troppo vento e bufere di neve : gli elicotteri non possono raggiungere lo Stelvio per evacuare oltre 190 persone : vento e bufere di neve in quota: a causa della visibilità ridotta non possono raggiungere il Passo dello Stelvio gli elicotteri mobilitati dalla Protezione Civile regionale e dall’Esercito per portare a valle le 193 persone bloccate negli alberghi a oltre 2700 metri da oltre 4 giorni a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito la Lombardia. I velivoli sono al momento ancora fermi a Bormio (Sondrio) per ragioni di ...

Yacht danneggiato e Pier Silvio isolato con la famiglia : il Maltempo affligge i Berlusconi : Il maltempo in Liguria causa ingenti danni: danneggiato lo Yacht della famiglia Berlusconi ed isolato il castello Bonomi-Bolchini, residenza di Pier Silvio e Silvia Toffanin Il maltempo a Rapallo ha causato danni ingenti soprattutto al porto ed alle strade. Nel distretto portuale della cittadina ligure è stata una vera e propria ‘strage’ di Yacht, tra i quali compare anche quello della famiglia Berlusconi. I guai susseguenti ...

Emergenza Maltempo - mobilitati più di 20mila operatori della Protezione Civile : “Una delle situazioni più complesse degli ultimi 50-60 anni” : E’ stata “una delle situazioni più complesse a livello meteorologico vissute negli ultimi 50-60 anni, da qualche parte sono stati superati i livelli di precipitazioni e portate dei fiumi del ’66, quando si verificò l’alluvione di Firenze e del Tagliamento. Il nostro Paese poi è stato sferzato da venti di tempesta: sono da 16 anni in Protezione Civile e non ho mai visto un bollettino di questo tipo, con questa ...

Maltempo e vento sul Vesuvio : il crollo degli alberi ripreso in diretta dai volontari : TORRE DEL GRECO - L'eccezionale Maltempo di ieri, con raffiche di vento straordinarie su Napoli e provincia, ha fatto gravissimi danni anche nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio con alberi ...

Napoli e la Campania nella morsa del Maltempo : tutti gli aggiornamenti live : 'nella giornata di ieri la città per cinque ore è stata colpita da venti superiori a 100 chilometri orari, il cielo era giallo, sembrava una tempesta nel deserto, un urgano e il bollettino ufficiale ...

Maltempo Emilia Romagna : situazione in miglioramento : Meteo in miglioramento in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino diffuso da Arpae e Protezione civile, per la giornata di domani “non si segnalano fenomeni significativi. Complessivamente tutti i fenomeni meteorologici risultano inferiori alle soglie di allertamento”. Resta una criticità idraulica gialla dovuta al transito delle piene di Secchia e Panaro, “mentre – spiega il bollettino – quella idrogeologica si ...

Maltempo Trento : recuperata la famiglia bloccata al lago di Fedaia : Il Soccorso alpino del Trentino e’ intervento questo pomeriggio per recuperare una famiglia veneta bloccata nei pressi del lago di Fedaia. Un uomo e i suoi due bambini erano bloccati in quota a circa 2.000 metri dopo aver passato la notte al rifugio Fedaia, da dove non erano riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica ...

Maltempo Venezia - situazione in miglioramento : domani niente scuole chiuse : In seguito all’eccezionale acqua alta che ha interessato Venezia negli ultimi giorni e in vista della riapertura delle scuole della Città di ogni ordine e grado prevista per domani, i tecnici del Comune di Venezia, assieme a quelli di Ames, hanno effettuato nella giornata di oggi una serie di sopralluoghi e di interventi di pulizia che, grazie all’impegno dei dipendenti comunali e della società partecipata, continueranno anche dalle ...

Maltempo : Giglio isolato da tre giorni - danni al porto e alle spiagge più famose dell’isola : danni ingenti al versante orientale dell’Isola del Giglio (Grosseto) letteralmente flagellato da una mareggiata di scirocco con raffiche di vento che hanno sfiorato i 120 chilometri orari. Onde alte fino a sette metri hanno danneggiato la parte interna ed esterna nel tratto terminale della diga foranea a Giglio porto e una parte di muro delle cosiddette “finestrelle”. Completamente divelto il parapetto ed una parte della strada ...

Borrelli : Maltempo impressionante - impegnati migliaia soccorritori : Venezia, 30 ott., askanews, - Il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha confermato che l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia e in particolare sul Veneto è stato un ...

Maltempo : Veneto - colpita duramente anche la foresta del Cansiglio : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - La notte scorsa nella foresta del Cansiglio (Bl-Tv) forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni al patrimonio boschivo della famosa splendida faggeta, che è demanio forestale regionale, gestito da Veneto Agricoltura. A causa dell’inusuale evento atmosferico, le

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi (2) : (AdnKronos) - Ieri sera il Soccorso Alpino di Feltre e Prealpi Trevigiane è intervenuto per tagliare alcuni alberi caduti sulla linea ferroviaria all'altezza di Santa Maria di Quero, permettendo a un treno, fermatosi senza conseguenze, di poter riprendere il viaggio. I soccorritori trevigiani sono p