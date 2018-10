Maltempo Friuli Venezia Giulia | “Ancora isolati Sappada e altri centri”

Maltempo Friuli Venezia Giulia : decretato lo stato di emergenza : Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di emergenza regionale a seguito del Maltempo che dallo scorso 28 ottobre sta flagellando vaste aree della regione. Come ha spiegato Fedriga, “gli uomini e le donne della Protezione civile regionale, dei vigili del fuoco, di Fvg Strade, del Corpo forestale e delle ...

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone senza elettricità e senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Maltempo : 23 mila persone senza energia elettrica in Friuli Venezia Giulia : Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta forti "criticità", mentre resta molto alta l'attenzione sui livelli dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) per la tarda mattinata. È la sintesi di un primo bilancio fatto dalla Protezione civile Fvg, sulla ondata di Maltempo che si è abbattuta su ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : isolate numerose località - 23mila senza elettricità : In Friuli Venezia Giulia sono ancora isolati a causa del Maltempo i paesi di Sappada, Forni Avoltri, parzialmente Rigolato, Forni di Sopra, Sauris, Timau. Le strade sono state interrotte da frane. Situazione critica a Ovaro. La caduta degli alberi sulle linee elettriche, a causa del forte vento, ha provocato l’interruzione della corrente per circa 23mila utenze. Attesa nella mattinata la piena del Fiume Tagliamento, che sta preoccupando ...

Maltempo - notte di paura in Friuli : sale il livello dei fiumi - crolla ponte a Comeglians [LIVE] : Il fronte principale del Maltempo sta passando sul Friuli Venezia Giulia e porta venti correnti che hanno toccato i 100 km/h sulla costa e anche i 200 km/h sulle vette intorno ai 2000 metri e 150 Km/h a 1500 metri. Nella notte arriverà anche l’aria più fresca che segue il fronte. Lo rende noto un bollettino della Protezione civile Fvg. Nella notte cadranno piogge e temporali sparsi, non più concentrate sulle zone nord-occidentali della ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : atteso peggioramento - piogge più intense su Alpi e Prealpi Carniche : In Friuli Venezia Giulia, nelle prossime 10 ore, è atteso un ulteriore incremento del flusso molto umido sciroccale che determinerà piogge più intense e persistenti su Alpi e PreAlpi Carniche, a causa dell’avvicinamento del fronte freddo alle Alpi orientali e lo spostamento del minimo barico sulla Baviera. Entro mezzanotte, sui rilievi cadranno ulteriori 150-200 mm e con i possibili temporali, localmente valori più elevati, fino a 300 mm. ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : acqua alta a Grado per la mare - scoperchiato tetto di scuola nel Pordenonese : L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione. Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire. Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : caduti “400 millimetri di pioggia in Carnia e nella zona prealpina” : Il punto sulle operazioni in campo per fronteggiare l’ondata di Maltempo in Friuli Venezia Giulia è stato fatto in Consiglio regionale dal vicepresidente e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi: “Quella di ieri è stato una giornata che, al di là di oggettivi disagi per l’interruzione di alcune strade, alla fine però non ha registrato fatti gravi per le persone. Son caduti circa 400 millimetri di pioggia, in ...

Maltempo : ore di apprensione in Friuli. Fiumi sorvegliati speciali e attivati i Servizi di piena : E' emergenza Maltempo in Friuli Venezia Giulia e oggi sarà un' altra giornata critica , con un peggioramento atteso nel tardo pomeriggio e nel corso della serata. Oltre alle piogge abbondanti, sono ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria - Veneto e Friuli. Chiuse le scuole anche a Roma : Piogge abbandonati e potenti mareggiate hanno colpito la Liguria dove oggi è prevista l'allerta rossa. Stessa situazione in Friuli Venezia Giulia dove sono state Chiuse molte scuole. Preoccupazione anche per la previsioni a Roma. anche nella Capitale scuole Chiuse.L'autostrada A22 del Brennero è stata riaperta nel tratto Vipiteno-Brennero dopo essere stata chiusa a seguito della frana abbattutasi ieri sera su entrambe le corsie ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : vento di Scirocco e forti piogge - allagamenti e stretto monitoraggio dei fiumi : Questa mattina la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso una nuova allerta relativamente a piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell’arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e piu’ moderate, ma dove lo Scirocco soffiera’ in serata con raffiche superiori ai 100 km orari ...

Maltempo : nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli e Liguria. Alberi caduti a Roma : allerta della Protezione civile per un'ondata di Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l'apice. allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e ...

Maltempo : allagato il centro Biathlon a Forni Avoltri in Friuli : Il Maltempo che si e’ abbattuto nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia ha allagato il centro di Biathlon di Forni Avoltri (Udine). Il paese e’ isolato, sia verso Sappada, sia verso Udine, a causa degli allagamenti e delle frane provocate dall’esondazione di rii e torrenti. Frane si sono registrate anche nelle frazioni di Collina, Collinetta e Piani di Luzza. Allagamenti si sono verificati anche negli scantinati e ai piani ...