Maltempo | a Dimaro i funerali della donna morta sotto il fango

Maltempo - Dimaro : il paese ‘scomparso’ tra fango e detriti. Un morto e 200 sfollati : Il Maltempo ha messo in ginocchio l’Italia da Nord a Sud: il lunedì nero appena trascorso lascia il Bel paese alle prese con la conta di danni a cose e persone. Il bilancio è salito, nelle ultime ore, a undici vittime. Tanti comuni italiani, come Terracina in Lazio e Dimaro in Trentino Alto Adige, sono sommersi dai detriti. E le previsioni, per le prossime ore, non sembrano delle migliori: è ancora emergenza in molte regioni italiane a ...