Malcom-Barcellona già ai saluti | ' Ha chiesto la cessione'

Barcellona - Malcom bocciato : potrebbe fare le valigie a gennaio : L’acquisto estivo di Malcom è divenuto un caso a Barcellona. Soffiato l’estate scorsa alla Roma, proprio all’ultimo momento, il brasiliano è l’acquisto blaugrana meno utilizzato finora dall’allenatore Ernesto Valverde: per lui solo 25′ in partite ufficiali in stagione, fra Liga e Champions. Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, il giocatore dovrebbe partire nella sessione invernale di ...

Barcellona - offerta shock per Malcom : Secondo il quotidiano Sport , molto vicino alla vicende del Barcellona, ci sarebbe una squadra pronta a fare follia per Malcom, vera delusione in casa blaugrana. Il Tottenham pare pronto ad offrire ben 50 milioni per il ...

Barcellona - caso Malcom : si sarebbe offerto all'Inter - ma c'è il 'no' secco : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al trasferimento al Barcellona dell'attaccante brasiliano, Malcom Filipe de Oliveira, arrivato dal Bordeaux per quarantuno milioni di euro più bonus. Il giocatore, prima di trasferirsi in Spagna, era stato accostato all'Inter, che ha poi deciso di puntare su Matteo Politano, e alla Roma, che sembrava aver chiuso l'affare tanto da ufficializzarlo sul proprio ...

Il Barcellona attende offerte : dopo la lite con la Roma - Malcom non rientra nei piani di Valverde : Malcom ha fatto tanto discutere in estate per come il Barcellona abbia deciso di soffiarlo alla Roma, adesso non riesce a trovare spazio neanche in panchina “Quando anche dovessi camminare nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, perchè tu sei con me”. Malcom affida ai social la propria delusione dopo le recenti mancate convocazioni da parte del Barcellona. Sì, avete capito bene, Valverde non sta portando neanche in ...

Delusione Malcom - a Barcellona 41 milioni per 25 minuti : In estate è sceso dalla scaletta dell’aereo che lo stava portando a Roma e ha scelto di volare verso Barcellona. Malcom Filipe Silva de Oliveira disse di essere felice per la nuova destinazione e aggiunse che non vedeva l’ora di esibirsi al fianco di Messi, ma non solo. Il Barcellona pago’ al Bordeaux per il suo cartellino 41 milioni, piu’ uno di bonus ma, amichevoli precampionato a parte, il fantasista brasiliano ...

Barcellona - Malcom è indesiderato : la Roma non lo rimpiange : Le perplessità di Valverde L'investimento del Barcellona e l'entusiasmo di Malcom, voglioso di esplodere in uno dei club più importanti del mondo. Evidentemente, però, mancava l'approvazione Ernesto ...

