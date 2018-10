romadailynews

: Malattia di Parkinson? Attenti all’appendice: Malattia di Parkinson? Attenti all’appendice… - romadailynews : Malattia di Parkinson? Attenti all’appendice: Malattia di Parkinson? Attenti all’appendice… - quicklypro16 : Effetti dell'utilizzo di cues uditivi per cercare di migliorare il movimento, la coordinazione ed il cammino in sog… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: '...La ricerca neurologica ha fatto passi da gigante...1. SCLEROSI MULTIPLA... MALATTIA DI PARKINSON:... https://t.co… -

(Di giovedì 1 novembre 2018)diall’appendice – L’asportazione dell’appendice riduce il rischio di sviluppare ilnel 20% dei casi. Lo rivela una ricerca epidemiologica su larga scala, condotta su più di un milione di svedesi, che afferma che l’appendice, piccola struttura dell’intestino crasso, ha un ruolo importante nell’insorgenza delladi(MP). Una patologia finora incurabile e, purtroppo, sempre più frequente, i cui sintomi motori possono precedere anche di 20 anni il manifestarsi della patologia e che, in America, colpisce un milione di persone con costi sociali e sanitari altissimi. Solo per il 2010 la spesa sanitaria per la MP è stata di 14 miliardi di dollari e, sempre negli USA , si prevede per il 2040 un raddoppio dell’incidenza di questa patologia neurodegenerativa. Di qui la necessità di trovare rimedi effettivi su come ...